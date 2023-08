Κοινωνία

Φωτιά στον Έβρο: Μάχη με τις φλόγες για 12η ημέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς τέλος οι αναζωπυρώσεις στον Έβρο. Παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις στην Πάρνηθα.

-

Για ακόμα ένα βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στον Έβρο έδωσαν μάχη με τις αναζωπυρώσεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι προσπάθειες κατάσβεσης επικεντρώνονται στις περιοχές Λευκίμμη, Κοτρωνιά και Τρεις Βρύσες, όπου σημειώνονται οι περισσότερες αναζωπυρώσεις. Παράλληλα αναζωπυρώσεις υπάρχουν και στην περιοχή των Κασσσιτερών.

Χθες, Τρίτη 29 Αυγούστου, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα σημειώθηκε μια μεγάλη αναζωπύρωση στην Κοτρωνιά, με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην περιοχή με την οδηγία να κατευθυνθούν προς Γιαννούλη.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Έβρο επιχειρούν 475 πυροσβέστες με 100 οχήματα, 16 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού από αέρος 11 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα.

Ανάμεσα στους πυροσβέστες που παλεύουν με τις φλόγες στον Έβρο είναι δυνάμεις από Κύπρο, Γερμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Γαλλία, Τσεχία, Ρουμανία, Σλοβακία, Αλβανία.

Στην Πάρνηθα, όπου συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, η Πυροσβεστική πραγματοποιεί κατασβέσεις μικρών εστιών που εμφανίζονται μέσα στην καμένη περιοχή κοντά στο Φρούριο της Φυλής.

Παραμένει και σήμερα υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών της επικράτειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που έχουν προκύψει λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 182 σημεία

Μακελειό σε Εκκλησία στο Κονγκό

Καιρός: βροχές, μπόρες και πτώση θερμοκρασίας την Τετάρτη