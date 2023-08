Πολάκης για Κασσελάκη: Το πράγμα παίρνει μορφή χιονοστιβάδας…

Πολιτική

Το σχόλιο του Παύλου Πολάκη για την ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη στα Χανιά.

Με ανάρτησή του σχολίασε ο Παύλος Πολάκης τη χθεσινή ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη στους τάφους του Βενιζέλου, στα Χανιά, την πρώτη μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητά του ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν παρών στα Χανιά, καθώς είχε υποχρεώσεις στην Αθήνα, σημείωσε ωστόσο ότι, είχε «πολύ μεγάλη επιτυχία» με «πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου».

«Το πράγμα παίρνει μορφή χιονοστιβάδας…», σχολίασε μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

