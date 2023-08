Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: πεζή παρασύρθηκε από λεωφορείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ από περαστικούς και περιοίκους όταν είδαν το όχημα του ΟΑΣΘ να παρασύρει τη γυναίκα που επιχείρησε να διασχίσει τοπική οδό του Βαρδάρη.

-

Γυναίκα παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο, στον Βαρδάρη, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 9.15 το πρωί, όταν η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει την οδό Λαγκαδά. Η τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Το περιστατικό σύμφωνα με πληροφορίες προκάλεσε μεγάλη έκπληξη και τρόμο σε περιοίκους, περαστικούς αλλά και στους επιβάτες του λεωφορείου, οι οποίοι αγωνιούν για την πορεία της υγείας της γυναίκας. Στο σημείο έφτασε η τροχαία η οποία διερευνά το περιστατικό, τις διαπραχθείσες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τη συνακόλουθη υπαιτιότητα για τον τραυματισμό που συνέβη. Σχετική δικογραφία σχηματίστηκε από το κατά τόπον αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας. Ειδήσεις σήμερα: Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 182 σημεία Μακελειό σε Εκκλησία στο Κονγκό Καιρός: βροχές, μπόρες και πτώση θερμοκρασίας την Τετάρτη