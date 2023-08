Πολιτική

Χάρης Δούκας: Η υποψηφιότητα Κασιδιάρη είναι ύβρις για τη Δημοκρατία

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για όσα πρέπει να αλλάξουν στην πρωτεύουσα και το όραμά του.

Πρώτη προτεραιότητα είναι για εκείνον η μείωση της θερμοκρασίας και η αύξηση του οξυγόνου στην πόλη.

«Στόχος μας είναι η αντιμετώπιση του οξυγόνου και της θερμοκρασίας», είπε ο Χάρης Δούκας και «ξεδιπλώνοντας» το πλάνο του είπε πως, θα φυτευτούν 5000 δέντρα το χρόνο, θα γίνουν συμπαγείς χώροι πρασίνου και «με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε μείωση 2 βαθμών», αλλά και με «ψυχρά υλικά σε κτήρια και δρόμους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δώματα των κτηρίων με ανακλαστικά συστήματα, αρχικά σε δημόσια κτήρια», καθώς και μείωση των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης.

Χαρακτήρισε ως εικόνα «ανεπάρκειας και αναποτελεσματικότητας» την εικόνα της Πανεπιστημίου.

Αναφορικά με την εγκληματικότητα στάθηκε στον μικρό αριθμό των δημοτικών αστυνομικών στην Αθήνα και κατηγόρησε τον Κώστα Μπακογιάννη ότι, δεν έχει υλοποιήσει το μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΛ.ΑΣ.

Στο δικό του πλάνο για την πάταξη της εγκληματικότητας ανέφερε ότι, πρέπει να δοθεί «δυναμική στις γειτονιές με πλατείες και ανοιχτά σχολεία».

Πιο συγκεκριμένα, έκανε λόγο για «γειτονιές είναι που πρέπει να μετασχηματίσουμε και να τις κάνουμε περισσότερο ζωντανές, να είναι ανοιχτά τα σχολεία και μετά το κλείσιμο, τα ΣΚ και το καλοκαίρι, να δημιουργήσουμε χώρους πράσινου».

«Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν συμμορίες που ελέγχουν τις γειτονιές. Να μεταφέρουμε εκεί κόσμο, να φωτίσουμε περισσότερο, με παρεμβάσεις, με πολιτισμό», συμπλήρωσε σχετικά.

Ερωτηθείς, τέλος, για την υποψηφιότητα Κασιδιάρη, είπε πως, «κάλεσε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις να υπερψηφιστεί μία τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για να μην κατέβει ο Κασιδιάρης» και χαρακτήρισε την υποψηφιότητά του ως «ύβρη για τη Δημοκρατία».

Κατηγόρησε, επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι, «δεν προχωρά σε μία νομοθετική τροπολογία» και τον Κώστα Μπακογιάννη ότι «πετά την μπάλα στην εξέδρα».

