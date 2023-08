ξύλο δημφου

Αθλητικά

Βίαιη επίθεση εναντίον του από τον εφοπλιστή Γιάννη Καραγιώργη καταγγέλειο ο αθλητικός συντάκτης και σύμβουλος έκδοσης της εφημερίδας Τα Νέα, Βασίλης Παπαχρήστος. Συγκεκριμένα τη νύχτα Τρίτης προς Τετάρτη λίγο πριν τις 02.00 ο δημοσιογράφος Βασίλης Παπαχρήστος πήγε στο Α.Τ. Πεντέλης και υπέβαλε μήνυση κατά του εφοπλιστή για απλή σωματική βλάβη, απειλή, και συκοφαντική δυσφήμιση. Ο κ. Καραγιώργης φέρεται να του έριξε γροθιές στο πρόσωπο και στο πίσω μέρος του κεφαλιού, συνοδευόμενος από δύο προσωπικούς σωματοφύλακες, περίπου στις 23.00 στο ΟΑΚΑ, στο παρασκήνιο του αγώνα ΠΑΟ – Μπράγκα. Η καταγγελία αναφέρει ότι δεν προηγήθηκε καμία λεκτική αντιδικία ούτε διένεξη και ότ την επίθεση παρακολούθησαν δεκάδες αυτόπτεις μάρτυρες οι οποίοι αντέδρασαν με δυσφορία. Αναφέρει επίσης ότι εκτός από τις γροθιές, ο κ. Καραγιώργης του εξαπέλυσε επίσης και τις απειιλές "Θα σε σκοτώσω, είσαι τελειωμένος" και ότι μάλιστα εν είδει εκφοβισμού, διέταξε τους δύο σωματοφύλακές του, να τον σκοτώσουν επιτόπου. Παράλληλα σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο εφοπλιστής φώναξε φράσεις που περιείχαν ψέματα και ύβρεις εναντίον του δημοσιογράφου και εντέλει αποχώρησε από το στάδιο. Να σημειώσουμε ότι ο δημοσιογράφος μετέβη στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Μελισσίων, όπου του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες.

Ο δημοσιογράφος, μετά την ολοκλήρωση των προληπτικών ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε στο εφημερεύων «Σισμανόγλειο» νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε, αργά το βράδυ μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Πεντέλης, και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά του τραμπούκου εφοπλιστή, ο οποίος και ήδη αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Υπενθυμίζεται ότι το όνομα του Γ. Καραγιώργη, είχε εμπλακεί πριν από ενάμιση χρόνο, σε μια σκοτεινή υπόθεση, που αφορούσε τα κεφάλαια με τα οποία προ 8ετίας είχε επιχειρήσει να στήσει το δίκτυο περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών Hellasnet, προκειμένου να στηρίξει πολιτικά και επικοινωνιακά τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τον Απρίλιο του 2022, οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν έναν αμερικανό πολίτη ονόματι Τζακ Χάνικ, διευθυντή του εν λόγω δικτύου, διότι όπως προέκυψε από τις έρευνες, δρούσε για λογαριασμό του έμπιστου ολιγάρχη του Πούτιν Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ.

Μάλιστα οι αμερικανικές υπηρεσίες είχαν προσδιορίσει ακόμη ότι «ο Μαλοφέγιεφ συνωμότησε επίσης με τον Χάνικ και άλλους για να μεταφέρει παράνομα μια επένδυση 10 εκατομμυρίων δολαρίων που έκανε ο Μαλοφέγιεφ σε μια τράπεζα των ΗΠΑ σε έναν επιχειρηματικό συνεργάτη στην Ελλάδα, κατά παράβαση των κυρώσεων που εμποδίζουν τη μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων του Μαλοφέγιεφ».

Το ενδιαφέρον στην όλη αυτή υπόθεση, που παραμένει ακόμη υπό έρευνα, είναι ότι οι αμερικανικές αρχές είχαν υποβάλλει αίτημα δικαστικής συνδρομής στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά δεν είναι γνωστό τί απέγινε.

Η τραμπούκικη επίθεση του νταή εφοπλιστή κατά του δημοσιογράφου των «ΝΕΩΝ» Γιώργου Παπαχρήστου, αποτελεί άλλη μία ωμή παρέμβαση κατά της ελευθερίας του Τύπου.

Η επίθεση τόσο από τον ίδιο τον εφοπλιστή όσο και η εντολή του προς τους μπράβους του να επιτεθούν προς τον Γ. Παπαχρήστο δείχνουν πως κάποιοι θέλουν να «φιμώσουν» δημοσιογράφους.

Παύλος Μαρινάκης: «Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση»

Η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκε χθες ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαχρήστος και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, επειδή ο δράστης είχε ενοχληθεί από την δημοσιογραφική του δουλειά.

Η Δικαιοσύνη θα κρίνει την υπόθεση και θα αποφανθεί.

Η ελευθερία του Τύπου αποτελεί βασική αρχή της Δημοκρατίας μας και τραμπούκικες ενέργειες δεν χωρούν.