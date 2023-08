Κόσμος

Ερντογάν για “Ημέρα Νίκης”: θα κάνουμε πραγματικότητα το όραμά μας για τον αιώνα της Τουρκίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Προέδρου της Τουρκίας για τη σημερινή εθνική εορτή της χώρας.

-

«Με τα νέα βήματα που θα κάνουμε την επόμενη περίοδο, θα ενισχύσουμε τη δύναμη της χώρας μας και θα υψώσουμε την Τουρκία πάνω από το επίπεδο των σύγχρονων πολιτισμών», ήταν το μήνυμα του Ταγίπ Ερντογάν, για την «Ημέρα της Νίκης».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Πρόεδρος της Τουρκίας ανέφερε πως «ως έθνος που έχει ξεπεράσει πολλές δυσκολίες, έχει ξεπεράσει πολλές επιθέσεις και έχει χαλάσει πολλά παιχνίδια, πιστεύουμε ολόψυχα ότι το μέλλον μας θα είναι πολύ πιο λαμπρό και πιο ακμαίο από το παρόν μας

Σίγουρα θα κάνουμε πραγματικότητα το όραμά μας για τον αιώνα της Τουρκίας. Θα το πετύχουμε ως 85 εκατομμύρια, χέρι με χέρι και καρδιά με καρδιά.

Με αυτή τη νίκη, που είναι «το αθάνατο μνημείο της ιδέας του τουρκικού έθνους για ελευθερία και ανεξαρτησία», το έθνος μας έχει δηλώσει σε όλο τον κόσμο ότι δεν θα καταστείλει τη θέλησή του και δεν θα ρίξει σκιά στην ανεξαρτησία και το μέλλον του».





Ειδήσεις σήμερα:

Χάρης Δούκας: Η υποψηφιότητα Κασιδιάρη είναι ύβρις για τη Δημοκρατία

Τήνος: 3χρονο μωρό πνίγηκε με σταφύλι

“Καλάθι των Μαθητών”: Αυλαία για τα σχολικά είδη