Μητσοτάκης: Η πρόοδος είναι αποτέλεσμα ολόκληρης τετραετίας

Συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς έχει στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός, ενόψει της ΔΕΘ.

"Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι αποτέλεσμα μιας συνεκτικής οικονομικής πολιτικής μιας ολόκληρης τετραετίας", επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που έχει στη Θεσσαλονίκη με βουλευτές της ΝΔ και εκπροσώπους φορέων.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι βρίσκεται στην πόλη με διπλή ιδιότητα, αυτή του πρωθυπουργού, αλλά και του βουλευτή στην Α' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

Ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της βόρειας Ελλάδας, καθώς και με αρμόδιους για μεγάλα έργα που υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στη Μακεδονία, ενόψει της ομιλίας του στα εγκαίνια της 87ης ΔΕΘ, το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που συνοδεύεται από κυβερνητικό κλιμάκιο, έφτασε στις 09:55 στο Διοικητήριο. όπου τον υποδέχθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Στάθης Κωνσταντινίδης και η πρώτη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη ήταν με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Α΄και Β΄εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

Στη διάρκεια των συναντήσεων θα παρουσιαστούν στοιχεία για την πρόοδο των έργων το διάστημα που μεσολάβησε από την περσινή ανάλογη σύσκεψη, ο πρωθυπουργός θα ακούσει αιτήματα και προτάσεις από εκπροσώπους φορέων. Ακολούθως ο κ. Μητσοτάκης θα προβεί σε δηλώσεις.

