Κοινωνία

Bullying – Καματερό: 15χρονος “έτρωγε” άγριο ξύλο και το τραβούσαν βίντεο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαριστικό είναι το νέο περιστατικό bullying που σημειώθηκε σε σχολείο του Καματερού.

-

Θύμα άγριου bullying έπεσε ένας 15χρονος σε σχολείο του Καματερού.

Το παιδί δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα από τους συμμαθητή του, ένα άλλοι του συμμαθητές το τραβούσαν σε βίντεο.

Το επεισόδιο αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα του 15χρονου είδε το βίντεο από τον ξυλοδαρμό του παιδιού της.

Όπως ανέφερε η ίδια, το παιδί μαζί με τους φίλους του είχαν πάει σε ένα σχολικό συγκρότημα να παίξουν. Κάποια στιγμή, ένα άτομο από άλλη παρέα, επιτέθηκε στον 15χρονο κι ενώ τον χτυπούσε, ένας άλλος έβγαζε βίντεο τον ξυλοδαρμό του.

Η γυναίκα πήγε στην Αστυνομία, όπου φέρεται να της είπαν πως δεν υπάρχει λόγος να καταθέσει μήνυση.

Σύμφωνα με την ίδια, το παιδί της έχει πέσει θύμα bullying και στο παρελθόν.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 182 σημεία

Μακελειό σε Εκκλησία στο Κονγκό

Καιρός: βροχές, μπόρες και πτώση θερμοκρασίας την Τετάρτη