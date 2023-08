Αθλητικά

Κατερίνα Στεφανίδη: Τι έδειξε η μαγνητική για τον τραυματισμό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση η Κατερίνα Στεφανίδη, που αποκλείστηκε από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα λόγω τραυματισμού.

-

Σχετικά ελαφρύς αποδείχθηκε ο τραυματισμός της Κατερίνας Στεφανίδη στον αστράγαλο, ο οποίος προέκυψε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης για τον προκριματικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου της Βουδαπέστης. Η Ολυμπιονίκης του Ρίο αγωνίστηκε χωλαίνοντας και αποκλείστηκε, αλλά αυτή θα είναι και η μόνη συνέπεια του τραυματισμού της, καθώς η μαγνητική τομογραφία, στην οποία υποβλήθηκε, έδειξε διάστρεμμα πρώτου προς δεύτερο βαθμό και όχι κάτι σοβαρότερο.

«Το αφήσαμε ήσυχο να περάσει μόνο του. Πιστεύω σε δύο εβδομάδες θα είμαι πολύ καλά. Ήδη στην μία εβδομάδα νιώθω πως έχει αρχίσει να βελτιώνεται πάρα πολύ» δήλωσε η Στεφανίδη. «Προσπαθώντας να δω τα θετικά, σκέφτηκα πως ίσως μου βγει και σε καλό όλο αυτό, γιατί τώρα ό,τι ασκησιολόγιο κάνω για να το δυναμώσω για να μην υπάρχει πιθανότητα να το πάθω πάλι, θα το κάνω και στα δύο πόδια, ώστε να μην έχω προβλήματα με πελματιαία και φτέρνα, όπως έγινε τις προηγούμενες σεζόν. Ήταν πολύ κακή η στιγμή που έγινε, γιατί ήμουν στο Παγκόσμιο. Μου δίνει κίνητρο αυτό, γιατί έχασα έναν μεγάλο αγώνα, αλλά θεωρώ πως θα με βοηθήσει στην προετοιμασία μου αυτό που έγινε».

Η Στεφανίδη θα επιστρέψει την Παρασκευή (1/9) στις ΗΠΑ για να ξεκινήσει την περίοδο διακοπών και ξεκούρασης κι έπειτα θα μπει και πάλι στο νέο κύκλο προετοιμασίας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Χάρης Δούκας: Η υποψηφιότητα Κασιδιάρη είναι ύβρις για τη Δημοκρατία

Τήνος: 3χρονο μωρό πνίγηκε με σταφύλι

“Καλάθι των Μαθητών”: Αυλαία για τα σχολικά είδη