Δεσποζόμενα ζώα: “Βροχή έπεσαν” τα πρόστιμα στη Θεσσαλονίκη

Ο απολογισμός των προστίμων που βεβαιώθηκαν στη Θεσσαλονίκη τους τελευταίους δύο μήνες μετά από ελέγχους μεικτών κλιμακίων.

Διοικητικά πρόστιμα άνω των 12.000 ευρώ βεβαιώθηκαν συνολικά κατά το τελευταίο 2μηνο εις βάρος ιδιοκτητών ζώων, κατόπιν ελέγχων που διενήργησαν μικτά κλιμάκια σε περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης για την τήρηση της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς. Τα κλιμάκια αποτελούνταν από αστυνομικούς και υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας και της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, ελέγχθηκαν συνολικά 158 ιδιοκτήτες ζώων και βεβαιώθηκαν 44 παραβάσεις (συνολικού ύψους 12.700 ευρώ), οι περισσότερες εκ των οποίων (35) για περίπατο ζώου χωρίς λουρί και παράλειψη εφοδιασμού με την απαιτούμενη ηλεκτρονική ταυτότητα. Επτά πρόστιμα συνδέονταν με παραβάσεις των κανόνων υγιεινής και από μία με τη μη τήρηση των διατάξεων περί κοινής ησυχίας και κακής μεταχείρισης του ζώου, αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν σε χώρους όπου παρατηρείται αυξημένη προσέλευση ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων για την αποτελεσματική ενημέρωση των πολιτών, την τήρηση της νομιμότητας και την εξασφάλιση της ευζωίας των ζώων.

