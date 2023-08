Πολιτική

Φωτιές - Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς

Μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές σε όλη την Ευρώπη από το 2000 οπότε και ξεκίνησε η καταγραφή πυρκαγιών με το σύστημα Copernicus» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης

Ενόψει και της αυριανής συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, άνοιξε τον διάλογο με φορείς και επιστήμονες για την αναπροσαρμογή των σχεδίων πρόληψης και δασοπροστασίας.

«Μέχρι σήμερα έχουν καεί 1.600.000 στρέμματα γης. Δυστυχώς, σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας οι ζημιές είναι καθολικές.

Και θέλω να υπογραμμίσω ότι *η κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς να προστατεύσει το κόσμημα της βιοποικιλότητας της χώρας, που ήταν το δάσος της Δαδιάς*.

Ακόμη και σήμερα, δωδέκατη ημέρα, καίει η φωτιά. Έχουν καεί 800.000 στρέμματα. Μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές σε όλη την Ευρώπη από το 2000 οπότε και ξεκίνησε η καταγραφή πυρκαγιών με το σύστημα Copernicus» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης ανοίγοντας τη σύσκεψη.

«Επισκέφτηκα την Κομοτηνή και τον Έβρο. Η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι πολίτες είναι σε απόγνωση και πρέπει όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, χωρίς λαϊκισμούς και χωρίς ευχολόγια. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Οι μεγάλες προκλήσεις είναι εδώ και χρειάζεται ένα *εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης με προτεραιότητα την πρόληψη*. Προσωπικά έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τα θέματα της ευρωπαϊκής πολιτικής προστασίας. Δώσαμε ένα μεγάλο αγώνα, ώστε η Ευρώπη να αποκτήσει μέσα από κοινές παραγγελίες εναέρια μέσα για να αντιμετωπίσει αυτές τις κλιμακούμενες προκλήσεις, που δημιουργούνται ιδιαίτερα στη λεκάνη της Μεσογείου. Αλλά, *όσα εναέρια και επίγεια μέσα και να πάρει η χώρα -όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες- εάν προτεραιότητα δεν είναι η ενίσχυση των σχεδίων Πολιτικής Προστασίας και η πρόληψη, δυστυχώς τα πράγματα θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν:

Γιάννης Μανιάτης, πρώην Υπουργός και Καθηγητής ενεργειακής στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

Βασιλική Κοτρώνη , διευθύντρια ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Δημήτρης Σταθόπουλος, πρόεδρος ΠΟΕΥΠΣ

Νίκος Ηλιόπουλος, πυρομετεωρολόγος

Νίκος Μπόκαρης, πρόεδρος πανελλήνιας ένωσης δασολόγων δημοσίων υπαλλήλων

Σταύρος Σαλαγιάννης, πρόεδρος πανελλήνιας ομοσπονδίας εθελοντικών οργανώσεων δασοπροστασίας

Μενέλαος Γαρδικιώτης, πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ

Nίκος Γεωργιάδης, WWF

Απόλλων Κουνής, ταμίας ΠΟΕΟΔΠ

Κων/νος Ξηροκώστας, γενικός γραμματέας ΕΑΠΣ

Νεοκλής Μπαρδάκης, αντιπρόεδρος πανελλήνιου σωματείου συμβασιούχων πυροσβεστών.

Στη συνάντηση εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής μετείχαν η Γραμματέας της Κ.Ο. Ευαγγελία Λιακούλη, ο Ανδρέας Πουλάς υπεύθυνος ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης υπεύθυνος ΚΤΕ Περιβάλλοντος, ο Μιχάλης Χάλαρης Γραμματέας Τομέα Πολιτικής Προστασίας και ο ΠαναγιώτηςΔημόπουλος Γραμματέας Τομέα Περιβάλλοντος.

