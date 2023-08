Καιρός

Καιρός: Νεφώσεις και βροχές την Πέμπτη

Που και πότε αναμένονται οι βροχοπτώσεις. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Πέμπτη, στα δυτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες με σποραδικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 5 και τοπικά στα κεντρικά και νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία: θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 34 και τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο ο καιρός θα περιλαμβάνει λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές έως και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι: θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνεόυν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Για την Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα κεντρικά και νότια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στη Μακεδονία και τη Θράκη είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στα δυτικά, τα βόρεια και τη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

