Λευκός Οίκος: Η Ρωσία ζητά πολεμοφόδια από τη Βόρεια Κορέα

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το Κρεμλίνο πλέον εξαρτάται από τη Βόρεια Κορέα, καθώς και από το Ιράν, για τα όπλα που χρειάζεται για να πολεμήσει στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι διαθέτει νέες πληροφορίες που δείχνουν ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν αντάλλαξαν επιστολές, καθώς η Ρωσία αναζητά πυρομαχικά και πρώτες ύλες από τη Βόρεια Κορέα για τον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Τζον Κίρμπι αναφέρθηκε την Τετάρτη στο ζήτημα, λίγες εβδομάδες αφότου ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψης στην Πιονγκγιάνγκ ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού κάλεσε τους Βορειοκορεάτες αξιωματούχους να αυξήσουν την πώληση πυρομαχικών στη Μόσχα στο πλαίσιο του πολέμου της Ουκρανίας.

Ο Κίρμπι είπε ότι η Ρωσία αναζητά επιπλέον βλήματα πυροβολικού και άλλες πρώτες ύλες για να στηρίξει τη ρωσική αμυντική βιομηχανική βάση. Πρόσθεσε ότι οι επιστολές ήταν «περισσότερο σε επιφανειακό επίπεδο», αλλά ότι οι συνομιλίες Ρωσίας και Βόρειας Κορέας για πώληση όπλων προχωρούν. Οι ηγέτες αντάλλαξαν τις επιστολές μετά την επίσκεψη του Σοϊγκού, σημείωσε.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το Κρεμλίνο πλέον εξαρτάται από τη Βόρεια Κορέα, καθώς και από το Ιράν, για τα όπλα που χρειάζεται για να πολεμήσει στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Η Βόρεια Κορέα και το Ιράν είναι σε μεγάλο βαθμό απομονωμένα από τη διεθνή κοινότητα κράτη για τα πυρηνικά τους προγράμματα και το ιστορικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Μάρτιο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε πληροφορίες που έδειχναν ότι η Ρωσία προσπαθούσε να μεσολαβήσει σε μια συμφωνία ανταλλαγής τροφίμων για όπλα με τη Βόρεια Κορέα, στην οποία η Μόσχα θα παρείχε στον Βορρά τα απαραίτητα τρόφιμα και άλλα προϊόντα σε αντάλλαγμα πυρομαχικά από την Πιονγκγιάνγκ.

Στα τέλη του περασμένου έτους, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι είχε διαπιστώσει ότι η Ομάδα Wagner είχε παραλάβει όπλα από τη Βόρεια Κορέα για να βοηθήσει στην ενίσχυση των δυνάμεών της που πολεμούν στην Ουκρανία για λογαριασμό της Ρωσίας.

Τόσο η Βόρεια Κορέα όσο και η Ρωσία έχουν προηγουμένως αρνηθεί τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ για τα όπλα. Η Πιονγιάνγκ, ωστόσο, τάχθηκε στο πλευρό της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία, επιμένοντας ότι η «ηγεμονική πολιτική» της, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, Δύσης ανάγκασε τη Ρωσία «να αναλάβει στρατιωτική δράση για να προστατεύσει τα συμφέροντά της για την ασφάλεια».

