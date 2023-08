Κόσμος

Τραμπ: Θα στείλω στη φυλακή πολιτικούς μου αντιπάλους, αν επανεκλεγώ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν δικαστικό μαραθώνιο για τον οποίο κατηγορεί τους Δημοκρατικούς.

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πρόθεση να διώξει τους πολιτικούς του αντιπάλους αν εκλεγεί ξανά πρόεδρος σε συνέντευξη που έδωσε στον Γκλεν Μπεκ και το BlazeTv.

«Το 2016 λέγατε, ‘κλείστε την μέσα’, υπενθύμισε ο συντηρητικός παρουσιαστής Γκλεν Μπεκ στον Τραμπ τις δηλώσεις του για την Χίλαρι Κλίντον το 2016. «Και στη συνέχεια, όταν ήσασταν πρόεδρος, είπατε: ‘Δεν το κάνουμε αυτό στην Αμερική. Αυτό δεν είναι σωστό’» συνέχισε ο Μπεκ και πρόσθεσε «Μετανιώνετε; Και αν ξαναγίνετε πρόεδρος, θα φυλακίσετε κάποιους;».

«Η απάντηση είναι ότι δεν έχω άλλη επιλογή, γιατί κάνουν το ίδιο σε εμάς», είπε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι «δεν χτύπησε ποτέ τον Μπάιντεν όσο σκληρά μπορούσε».

Ο Τραμπ, που βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν δικαστικό μαραθώνιο εντός του 2024, δεν συμμετείχε στην πρόσφατη ακροαματική διαδικασία που αφορούσε τη βαρύτερη από τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί μέχρι σήμερα.

Εχει καταγγείλει και τις τέσσερις ποινικές διώξεις του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πολιτικά υποκινούμενες απόπειρες, ώστε να τον εμποδίσουν να επιστρέψει στην εξουσία.

Στις τρεις από τις υποθέσεις έχει δηλώσει αθώος, ενώ στις 6 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου της Τζόρτζια για την τέταρτη υπόθεση.

