ΣΥΡΙΖΑ - Πολιτική Γραμματεία: Οι αποφάσεις για την εκλογή Πρόεδρου και το Συνέδριο

Τι αποφασίστηκε στην κρίσιμη συνεδρίαση για τις τελικές ημερομηνίες, τις υποψηφιότητες και όσους θα έχουν δικαιώιμα ψήφου.

Αποφάσεις για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου το ερχόμενο Σάββατο πήρε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, η συνεδρίαση της οποίας ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 20:00 το απόγευμα της Τετάρτης.

Η Πολιτική Γραμματεία, σύμφωνα με πληροφορίες, αποφάσισε το Διαρκές Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία να διεξαχθεί το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ώρα έναρξης 11.00 π.μ.) με μοναδικό θέμα την έγκριση των υποψηφιοτήτων για την προεδρία του κόμματος, οι οποίες μπορούν να κατατεθούν μέχρι και το Διαρκές Συνέδριο. Οι υποψηφιότητες θα εγκριθούν ως ενιαία πρόταση.

Η εκλογή Προέδρου θα διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου και εφόσον υπάρξει δεύτερος γύρος αυτός θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου.

Με υβριδικό τρόπο

Το Διαρκές Συνέδριο θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο, με δυνατότητα φυσικής παρουσίας ή διαδικτυακής. Ομιλητές θα είναι οι υποψήφιοι Πρόεδροι.

Για την κατάθεση υποψηφιότητας απαιτούνται υπογραφές από 30 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Για τις υποψηφιότητες που εγκρίθηκαν από την τελευταία Κεντρική Επιτροπή, δεν απαιτούνται υπογραφές. Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής μπορούν να υπογράψουν και για παραπάνω από έναν υποψήφιους.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του κόμματος και όσοι – ες γίνουν μέλη του κόμματος την ημέρα της πρώτης εκλογικής διαδικασίας (10 Σεπτεμβρίου), όπως έγινε και στις 15/5/2022.

Η πρόταση της Πολιτικής Γραμματείας ειναι η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή να εχει Πρόεδρο τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Γιάννη Δρόσο.

Η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει μετά την ανάδειξη νέας ηγεσίας ώστε να οριστικοποιήσει τα βήματα για το Έκτακτο Συνέδριο του Νοεμβρίου.

