Δήμος Αθηναίων - Μπακογιάννης: Ο συνδυασμός με τους 364 υποψήφιους (βίντεο)

Ο νυν και υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε πως ο συνδυασμός περιλαμβάνει "υποψήφιους και από τις 129 γειτονιές της Αθήνας".

Ο Κώστας Μπακογιάννης παρουσίασε τους 364 υποψήφιους με τους τον συνδυασμό του «Αθήνα ψηλά», ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και τη διεκδίκηση της επανεκλογής του στη δημαρχεία του Δήμου Αθηναίων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε πως πρόκειται για τον μεγαλύτερο σε αριθμό συνδυασμό, ο οποίος περιλαμβάνει «τουλάχιστον έναν υποψήφιο από κάθε μία από τις 129 γειτονιές της Αθήνας».

Ο Κ. Μπακογιάννης υποδέχτηκε στη σκηνή που στήθηκε στο Εθνικό Γυμναστήριο, έναν προς έναν τους υποψηφίους με τον συνδυασμό του, τονίζοντας:

«Η ορχήστρα μας θα είναι αυτή κι εγώ θα είμαι σαν τον επικεφαλής της. Λέω “σαν” γιατί αποδέχομαι τον ρόλο, αλλά δεν μου αρέσει το αρχηγιλίκι. Είμαστε εδώ όλοι μαζί για μια Αθήνα καθαρή, πράσινη, ανθρώπινη και δίκαιη για όλους και όλες. Για μια Αθήνα φωτεινή, φιλόζωη, χαρούμενη. Γιατί έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον κι αυτή είναι η κοινή συνείδηση που χτίζουμε. Μόνο έτσι θα διώξουμε τον φόβο και τον ναζισμό από την πόλη. Μαζί σηκώσαμε μανίκια και κλείσαμε πληγές. Το έργο αυτό μας ενώνει και μαζί πάμε να χτίσουμε και την επόμενη 5ετια», είπε μεταξύ άλλων σε ένα κατάμεστο από κόσμο Γυμναστήριο.

