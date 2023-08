Πολιτισμός

Ιράν: Σύλληψη δημοσιογράφου για την μαντίλα

(Η Μαχσά Αμίνι, ο θάνατος της οποίας προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στο Ιράν)

Μια Ιρανή δημοσιογράφος που είχε αφεθεί ελεύθερη υπό όρους στα μέσα Αυγούστου συνελήφθη και πάλι σήμερα από τις ιρανικές αρχές επειδή δεν φορούσε μαντίλα, σύμφωνα με ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 οι γυναίκες πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά το κεφάλι τους, κρύβοντας τα μαλλιά τους, όταν εμφανίζονται δημοσίως. Εδώ και έναν χρόνο ωστόσο ολοένα και περισσότερες γυναίκες, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, κυκλοφορούν χωρίς μαντίλα. Η Ναζιλά Μαρουφιάν συνελήφθη επειδή δεν φορούσε μαντίλα σε δημόσιο χώρο και «ανάρτησε φωτογραφίες της σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης» μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

Η δημοσιογράφος είχε ήδη συλληφθεί πολλές φορές αφού πήρε συνέντευξη, τον Οκτώβριο του 2022, από τον Αμτζάντ Αμινί, τον πατέρα της Μαχσά Αμινί. Ο θάνατος αυτής της νέας γυναίκας τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ ήταν υπό κράτηση από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε «σωστά» τη μαντίλα της, προκάλεσε ένα κύμα διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα, που κράτησαν πολλούς μήνες.

Σε εκείνη τη συνέντευξη ο Αμτζάντ Αμινί κατηγορούσε τις αρχές ότι είπαν ψέματα για τις συνθήκες θανάτου της κόρης του, όταν υποστήριζαν ότι πέθανε λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Οι συγγενείς της και κάποιοι ακτιβιστές διαβεβαίωναν ότι η Μαχσά δέχτηκε ένα χτύπημα στο κεφάλι ενώ ήταν υπό κράτηση. Η Τεχεράνη διέψευσε αυτήν την εκδοχή.

Η Ναζιλά Μαρουφιάν συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2022 και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη. Τον Ιανουάριο ανακοίνωσε ότι καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών με πενταετή αναστολή για «προπαγάνδα κατά του συστήματος» και «διάδοση ψευδών ειδήσεων». Όταν βγήκε από τη φυλακή στις 13 Αυγούστου, έπειτα από άλλη μια σύλληψη, ανάρτησε στο διαδίκτυο μια φωτογραφία της όπου είχε ακάλυπτο το κεφάλι.

Η Μαρουφιάν κατάγεται από τη Σακέζ, τη γενέτειρα της Αμινί, στην επαρχία του Κουρδιστάν.

Νωρίτερα σήμερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι χθες ξεκίνησε η δίκη του δικηγόρου της Μαχσά Αμινί, του Σαλέχ Νικμπάχτ, που κατηγορείται για «προπαγάνδα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας» επειδή έκανε δηλώσεις σε μέσα ενημέρωσης.

