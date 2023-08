Κοινωνία

Missing Alert: Εξαφάνιση 18χρονης - Αγωνία για την οικογένεια της

Που και πότε εθεάθη τελευταία φορά η κοπέλα. Τι αναφέρεται "Το Χαμόγελο του Παιδιού". Μπορείτε να βοηθήσετε;

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

"Στις 29 Αυγούστου 2023, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή Χρυσοχώραφα Σερρών η Παλάζη Πετρούλα, 18 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Παλάζη Πετρούλας σήμερα στις 30 Αυγούστου 2023 και προχώρησε άμεσα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Παλάζη Πετρούλα έχει ύψος 1.72 μ., έχει βάρος 68 κιλά, μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Φορούσε άσπρη κοντομάνικη μπλούζα, γκρι σορτσάκι, μαύρες παντόφλες και φορούσε μαύρο τσαντάκι μέσης κατά την εξαφάνισή της.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ".

