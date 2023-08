Κόσμος

Βρετανία: Ο Μπεν Γουάλας παραιτήθηκε από Υπουργός Άμυνας

Τι αναφέρει ο Μπεν Γουάλας για τους λόγους της παραίτησης του απο την θέση του Υπουργού Άμυνας.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας, ο οποίος έπαιξε βασικό ρόλο στην υποστήριξη της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή και είχε πρόσφατα προειδοποιήσει ότι επιθυμεί να εγκαταλείψει τη θέση του, παραιτήθηκε επίσημα, ανακοίνωσε σήμερα η Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο 53χρονος Γουάλας είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού την πρόθεσή του να αποσυρθεί από την πολιτική ζωή έπειτα από εννέα χρόνια στην κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων στην Άμυνα.

«Εκλέχτηκα βουλευτής το 2005 και μετά τόσα χρόνια είναι καιρός να επενδύσω σε πτυχές της ζωής μου που έχω παραμελήσει και να εξερευνήσω νέες ευκαιρίες», έγραψε στην επιστολή παραίτησής του που έδωσε στην δημοσιότητα το γραφείο του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, ο οποίος πρέπει να ανακοινώσει πολύ σύντομα το όνομα του διαδόχου του υπουργού του.

