Νετανιάχου για Κατεχόμενα: Ελεύθερες οι ισραηλινές επενδύσεις, αφού δεν είμαστε σε πόλεμο!

Τι αναφέρει για την "απόβαση" ισραηλινών επιχειρήσεων στην Κατεχόμενη Κύπρο, παρά τις δεσμεύσεις που είχε δώσει στον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Για τις επενδύσεις Ισραηλινών στα Κατεχόμενα απάντησε στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στον ΑΝΤ1, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου. Συγκεκριμένα, κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός Ισραηλινών επιχειρηματιών επενδύουν στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, είπε ότι, «δεν έχουμε οποιαδήποτε πολιτική περιορισμού των Ισραηλινών επιχειρηματιών. Μπορούν να πάνε παντού στον κόσμο, και αυτό κάνουν». Ωστόσο ανέφερε πως, έχουν ένα περιορισμό: " Δεν πας σε μια περιοχή ή σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο με το Ισραήλ. Αυτό το εμποδίζουμε. Άρα αφού δεν ισχύει κάτι τέτοιο με τα Κατεχόμενα, δεν περιορίζουν εκεί τις επιχειρηματικές αποφάσεις τους". Υπενθυμίζεται ότι, σε συνάντηση που είχε πριν λίγους μήνες στο Ισραήλ, με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος του ήγειρε τις παράνομες επενδύσεις Ισραηλινών, υπήρξε θετική ανταπόκριση πλευράς του και δεσμεύτηκε να μελετήσει μέτρα για αναχαίτηση της κατάστασης, κάτι που διαβεβαίωσε και στην συνέντευξη του στον ΑΝΤ1. «Δεν είμαι γνώστης τέτοιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αλλά μια και το εγείρετε, θα το κοιτάξουμε», σημείωσε. Ισραηλινοί η πλειοψηφία των ξένων αγοραστών ακίνητης περιουσίας στα Κατεχόμενα Πρωτοσέλιδο σε τ/κ εφημερίδα τον περασμένο Μάρτιο είχε κάνει λόγο για περίπου 2.000 εταιρείες στα Κατεχόμενα οι οποίες έχουν ισραηλινούς μετόχους και μέσω αυτών των εταιρειών, Ισραηλινοί αγόρασαν γύρω στις 25.000 στρέμματα γης, κατά μεγάλο μέρος γεωργική γη, κυρίως στην Καρπασία. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, σε μερικούς από αυτούς τους Ισραηλινούς έχει παραχωρηθεί η «υπηκοότητα» του ψευδοκράτους και έχουν ιδρύσει περίπου 200 εταιρείες στα Κατεχόμενα.

