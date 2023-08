Πολιτική

Βουλή - Σπαρτιάτες: Ο Βασίλης Στίγκας έμεινε μόνος στα έδρανα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς κανέναν βουλευτή του κόμματος του, όπου σοβεί ο «έμφύλιος» για τον Ηλία Κασιδιάρη, βρίσκεται στα έδρανα της Βουλής ο Πρόεδρος των Σπαρτιατών.

-

Ο Βασίλης Στίγκας αναμένεται να μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής, ωστόσο δεν θα τον χειροκροτήσει κανείς, αφού είναι μόνος του από τους Σπαρτιάτες στην αίθουσα.

Ο Πρόεδρος των Σπαρτιατών, εμφανίστηκε τελείως μόνος στην Βουλή, χωρίς βουλευτές στα έδρανα δίπλα του, στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για τις πυρκαγιές.

Σε λίγες ώρες αναμένεται να συνεδριάσει και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, όπου μαίνεται ο εμφύλιος μετά την στήριξη στον Ηλία Κασιδιάρη για τον Δήμο Αθηναίων.

Το γεγονός ότι ο κ. Στίγκας είναι εντελως μόνος χωρίς κανέναν βουλευτή δίπλα του, προφανώς είναι ενδεικτικό του κλίματος στο κόμμα.

Σήμερα, μετά την αναβολή που είχε δοθεί στην χθεσινή συνεδρίαση, πρόκειται να συνεχιστεί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των "Σπαρτιατών", που διακόπηκε την Δευτέρα.

Η συνεδρίαση αυτή αποτελεί μια προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που είχαν προκληθεί στις 27 Ιουλίου, όταν εννέα, από τους δώδεκα, βουλευτές του κόμματος έκαναν κοινή γραπτή δήλωση σε βάρος του προέδρου του κόμματος, Βασίλη Στίγκα, για τα όσα είπε για τον βουλευτή Λάρισας, Κωνσταντίνο Φλώρο, όταν ο τελευταίος τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας του Ηλία Κασιδιάρη για τον Δήμο Αθηναίων.

Πάντως, ότι οι «Σπαρτιάτες» ανακοίνωσαν επισήμως πως στηρίζουν την υποψηφιότητα του Ηλία Κασιδιάρη, για τον Δήμο Αθηναίων.





Ειδήσεις σήμερα:

Πολυτεχνειούπολη - Κατάληψη: Επέμβαση της Αστυνομίας στην Σχολή Χημικών Μηχανικών (εικόνες)

“Blue Moon”: Η δεύτερη υπερπανσέληνος του Αυγούστου εντυπωσιάζει (εικόνες)