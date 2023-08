Κοινωνία

Επιθέσεις κατά ανηλίκων σε Μαρούσι και Κηφισιά

Δύο επιθέσεις σε ανηλίκους καταγράφηκαν στο αστυνομικό δελτίο την Τετυάρτη. Η μία από ομάδα νεαρών.

Δυο επιθέσεις σε ανηλίκους σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 20:20 το βράδυ ένας άγνωστος πλησίασε ένα 16χρονο έξω από το σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μαρούσι και υπό την απειλή βίας του απέσπασε το κινητό του τηλέφωνο.

Λίγη ώρα αργότερα, και συγκεκριμένα στις 10:10, στην συμβολή των οδών Λεβίδου και Κολοκοτρώνη στη Κηφισιά, τέσσερις άγνωστοι επιτέθηκαν σε έναν 13χρονο, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στο πρόσωπο, ενώ του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο και το ρολόι του.

