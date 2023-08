Αθλητικά

F1: Το Grand Prix στην Μόντσα “τρέχει” σε ΑΝΤ1 και ANT1+ (εικόνες)

Αδρεναλίνη, αγωνία, ταχύτητα και θέαμα για τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 και του ANT1+, σε μια από τις πιο συναρπαστικές πίστες του κόσμου.

Στη θρυλική πίστα της Μόντσα στην Ιταλία, έδρα της Ferrari, θα πραγματοποιηθεί ο 14ος αγώνας του πρωταθλήματος της Formula 1, που θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου, στις 16:00 από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Το Grand Prix της Ιταλίας είναι σπονδή στο ναό της ταχύτητας, αφού η πίστα της Μόντσα, είναι μοναδική για 3 λόγους: Το πάθος των τιφόζι, τη μεγάλη ευθεία και τις ελάχιστες κλίσεις στα φτερά.

Η πίστα βρίσκεται σ’ ένα Μητροπολιτικό Πάρκο με αιωνόβια δέντρα λίγο έξω από το Μιλάνο. Το πρώτο Grand Prix έγινε εκεί το 1921 και φέτος είναι το 93ο. Ο Έντσο Φεράρι ζητούσε μετ’ επιτάσεως από τους μηχανικούς του να έχουν πάντα κάτι παραπάνω στα μονοθέσια της ομάδας, ειδικά για τη Μόντσα. Αυτό το πνεύμα έδωσε μέχρι σήμερα 19 νίκες στη Ferrari, είναι η πολυνίκης ομάδα, και ακολουθούν McLaren (11), Mercedes (9), Alfa Romeo (8). Αυτό το πνεύμα ώθησε τον Γκέρχαρντ Μπέργκερ να σπάσει το σερί των McLarenτο 1988 και να κερδίσει για λογαριασμό της Ferrariλίγες μέρες μετά το θάνατο του Έντσο. Από τότε η Ferrariέχει κερδίσει μόνο 9 φορές με τους Σουμάχερ (5), Μπαρικέλο (2), Αλόνσο και Λεκλέρκ. Είναι άγνωστο αν το πνεύμα που επικρατεί σήμερα στην ιστορική ομάδα του Μαρανέλο, αρκεί για την ανατροπή. Ο περσινός νικητής Μαξ Φερστάπεν μετρά 9 νίκες σερί φέτος, καθώς έχει να χάσει από τον Απρίλιο στο Μπακού. Αν κερδίσει ξανά θα είναι ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού.

H Parabolica είναι μια δεξιά στροφή 180 μοιρών που μοιάζει με καταπέλτη! Είναι κλειστή στην είσοδο, θέλει θάρρος για να στρίψεις γρήγορα, είναι «τυφλή», παρατεταμένη, φαρδαίνει στην έξοδο και σε βγάζει με 240 km/h στην τεράστια ευθεία εκκίνησης - τερματισμού της Μόντσα. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της πρόκλησης στην Parabolica, αρκεί να πούμε πως αν ο οδηγός προσπαθήσει να εισέλθει με 140 km/h, δεν θα μπορέσει να στρίψει, γιατί η αεροδυναμική δεν πιέζει αρκετά προς τα κάτω. Πρέπει, λοιπόν, να έχει το θάρρος να στρίψει πιο γρήγορα, με 180 km/h,για να παράγεται αρκετή αεροδυναμική πίεση ώστε να κρατήσει το μονοθέσιο την τροχιά που επιθυμεί. Βγαίνοντας στη μεγάλη ευθεία έχει 14 sec τέρμα γκάζι, με την τελική ταχύτητα να ξεπερνά τα 360 km/h! Φανταστείτε, λοιπόν, την αίσθηση του να οδηγείς τη Ferrari στον τελευταίο γύρο πριν τη νίκη, όπως ο Σουμάχερ το 2006, ο Αλόνσο το 2010, ο Λεκλέρκ το 2019 και να νιώθεις στην ευθεία, τις ιαχές των τιφόζι να σε απογειώνουν!

Η πίστα της Μόντσα έχει μήκος 5.793m και μόλις 11 στροφές, καθώς κυριαρχείται από 3 μεγάλες ευθείες. Τα μονοθέσια έχουν μια ξεχωριστή αεροδυναμική διαμόρφωση με ελάχιστες κλίσεις στις αεροτομές, καθώς πρωτεύον είναι η ελαχιστοποίηση των αντιστάσεων και η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής τελικής ταχύτητας. Στοιχείο κρίσιμο για να υπερασπιστούν οι οδηγοί τη θέση τους στο τέλος της ευθείας. Το κινητό στοιχείο της πίσω αεροτομής (Drag Reduction System) έχει τη μικρότερη αποδοτικότητα από όλες τις πίστες, γιατί η αεροτομή έχει πολύ μικρή κλίση. Παρόλα αυτά υπάρχουν 2 ζώνες DRS για να διευκολύνουν τα προσπεράσματα. Η Pirelli θα έχει στη διάθεση όλων των ομάδων τις τρεις πιο μαλακές γόμες της γκάμας της: C3, C4, C5. Θα χρησιμοποιηθεί δε, για δεύτερη φορά μετά την Ουγγαρία, το εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης ελαστικών (Alternative Tyre Allocation). Σύμφωνα μ’ αυτό, κάθε οδηγός θα έχει στις κατατακτήριες δοκιμές στη διάθεσή του, μόνο έναν τύπο γόμας, σε κάθε περίοδο. Έτσι, στο Q1 θα χρησιμοποιηθεί η σκληρή γόμα (C3), στο Q2 θα χρησιμοποιηθεί η μέση γόμα (C4) και στο Q3 θα χρησιμοποιηθεί η μαλακή γόμα (C5). M’ αυτό τον τρόπο θα μειωθούν και τα διαθέσιμα σετ ελαστικών ανά οδηγό για το τριήμερο του αγώνα από 13 σε 11: 3 σετ σκληρής γόμας, 4 σετ μέσης γόμας και 4 σετ μαλακής γόμας. Επίσης, στη διάθεση των οδηγών θα βρίσκονται, ως συνήθως, 4 σετ ενδιάμεσα ελαστικά και τρία σετ βρόχινα ελαστικά.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 15:00, μια ώρα πριν την απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στη Μόντσα, Μαρία Θωμά, Τζώρτζης Μαρκογιάννης, Πάνος Σεϊτανίδης θα μας μεταφέρουν τον παλμό της πίστας με αποκλειστικά θέματα και συνεντεύξεις από την καρδιά της δράσης.

Στην παρουσίαση της εκπομπής θα πλαισιώσουν τον Τάκη Πουρναράκη, οι Κώστας Λεώνης και Σταμάτης Κατσίμης, που έχει αγωνιστεί αρκετές φορές στη Μόντσα. Στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, και Τάκης Πουρναράκης.

Άρωμα Ελλάδας στο τρόπαιο του νικητή!

«Τυφώνας» είναι το όνομα του τροπαίου που θα απονεμηθεί στο τέλος του αγώνα στους 3 πρώτους οδηγούς και στον εκπρόσωπο του πρώτου κατασκευαστή. Το τρόπαιο είναι ένα μοναδικό γλυπτό που δημιουργήθηκε από την Ιταλίδα καλλιτέχνη, Ruth Beraha, εμπνευσμένο τόσο από την ελληνική μυθολογία όσο και από το σχήμα των σωλήνων εξάτμισης σε ένα μονοθέσιο Formula 1. Ο Τυφώνας είναι μια μυθολογική φιγούρα –ο γίγαντας γιος της Γαίας– που φημίζονταν για την εξαιρετική του δύναμη και τους 100 δράκοντες τυλιγμένους γύρω από το κεφάλι του. Το τρόπαιο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον χώρο σύγχρονης τέχνης Pirelli Hangar Bicocca. Η ιδέα της καλλιτέχνιδος υλοποιήθηκε με μια διαδικασία παραγωγής που ενώνει τεχνολογία αιχμής και ρομποτική, τρισδιάστατη κοπή και παραγωγή, καθώς και το έργο τεχνιτών που ειδικεύονται στη συγκόλληση, στη στίλβωση, στη συναρμολόγηση και στην επιχρύσωση. Το τελικό αποτέλεσμα θυμίζει κόσμημα!

Την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου, στις 16:00,το 14ο Grand Prix της Formula 1 έρχεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Λάβετε θέσεις!

Την εξέλιξη του Grand Prix, μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό και στο antenna.gr/f1 με πολλά αποκλειστικά βίντεο με τις πιο σημαντικές στιγμές σε real time και ζωντανό σχολιασμό από το gazzetta.gr, ειδήσεις για τα GP, καθώς και άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη. Όσοι δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν live τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις των οδηγών Formula 1, Formula 2 και Formula 3, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand όλο το περιεχόμενο, καθώς και συναρπαστικά Grand Prix από την χρυσή ιστορία της F1. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

