Φωτιές - Ανδρουλάκης: φραστικό επεισόδιο με τον Μητσοτάκη στην Βουλή

Το σχόλιο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και η απάντηση του Πρωθυπουργού. Τι είπε ο Νίκος Ανδρουάλης για τις φωτιές και τον αντιπυρικό σχεδιασμό.

Φραστική διένεξη ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και τον πρωθυπουργό προκάλεσε η κριτική του κ. Ανδρουλάκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την ανακοίνωσή του πώς θα ελέγχονται και ποιοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες έκαναν ή δεν έκαναν καλά την δουλειά τους .

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε αιχμηρά άν αυτό το δεδομένο ελήφθη υπόψη όταν έδωσε χρίσματα στις περιφερειακές εκλογές στους κ. Χατζημάρκο στο Νότιο Αιγαίο, και τον κ. Μέτιο στον Έβρο και στη Ροδόπη.

«Δεν ξέρετε τι λέτε» φέρεται να σχολιάσε ο κ. Μητσοτάκης για να απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης: « Καλό είναι να είστε πιο προσεκτικός . Είστε ο Πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου κάηκε το κόσμημα τη Δαδιάς και μια γενιά δεν θα ζήσει να το δει και να το ζήσει».

Σε ευθεία κι αιχμηρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό , προχώρησε , από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης καταλογίζοντας την πλήρη ευθύνη για ανεπάρκεια κι ανευθυνότητα στη πρόληψη και κατάσβεση των καταστροφικών πυρκαγιών και των έντονων προβλημάτων που έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν τη χώρα.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως οι κυβερνητικοί χειρισμοί «είναι τα αποκαλυπτήρια μιας κυβέρνησης αυξημένης αυταρέσκειας, αυξημένης αλαζονείας και μηδενικής αποτελεσματικότητας. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες μιας «οργανωμένης ανευθυνότητας» στη διαχείριση κρίσιμων προβλημάτων του ελληνικού λαού».

Επισημαίνοντας την έξαρση της ακρίβειας , το στεγαστικό πρόβλημα διογκώνεται ραγδαία, τα ενοίκια καλπάζουν, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να μην μπορούν να βρουν φτηνή και ποιοτική κατοικία, τις εξελίξεις στο δυστύχημα των Τεμπών ,την επέλαση, όπως είπε, 200 νεοναζί χούλιγκαν που παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών των γειτονικών κρατών, διέσχισαν ανενόχλητοι όλη τη χώρα και δολοφόνησαν έναν άνθρωπο στο κέντρο της Αθήνας, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το επιτελικό κράτος ως μηχανισμός συγκέντρωσης εξουσίας, αλλά διάχυσης της ευθύνης για να καλύπτονται οι πραγματικά υπεύθυνοι.

Με τη ενδεικτική φράση «σε λίγο θα μας πείτε ότι παραλάβατε «καμένη γη», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έκανε εκτενή αναφορά ασκώντας οξεία κριτική στις πυρκαγιές που απείλησαν νευραλγικές υποδομές του κράτους, όπως στην Αγχίαλο και την εκκένωση του νοσοκομείου στην Αλεξανδρούπολη κι υποστήριξε πώς η κυβέρνηση «θεωρεί πως οι ευθύνες παραγράφονται με μια «βόλτα» του κ.Χαρδαλιά σε στρατιωτικές μονάδες κατόπιν εορτής για να ελέγξει αυτά που όφειλε να έχει επιθεωρήσει από πριν. Μάλιστα πάνω στη αγωνία του, να δείξει ότι κάτι κάνει, δημοσίευσε μέχρι και απόρρητους στρατιωτικούς χάρτες».

«Λυπάμαι που ο Πρωθυπουργός προσήλθε στην Βουλή, με διάθεση δημιουργικής λογιστικής μιμούμενος τον πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας,τον κ. Καραμανλή.Ο κ. Μητσοτάκης δεν αναγνώρισε κανένα λάθος στην προετοιμασία της κρατικής μηχανής,και θέλησε με αριθμητικές αλχημείες και σοφιστείες να μας πείσει ότι δεν έγινε και κάτι στον Έβρο και τη Ρόδο», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Προχώρησε περαιτέρω λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να βάλει ασπίδα στη δική του αποτυχία τους πυροσβέστες, που δίνουν ακούραστα τη μάχη και πώς αμφισβητεί τα στοιχεία του δορυφορικού συστήματος Κοπέρνικος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Για τη συνεχιζόμενη πύρινη κόλαση στη Δαδιά του Έβρου , όπου έχουν καεί πάνω από 810.000 στρέμματα , όπως στη Ρόδο και την Πάρνηθα , ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πώς «δεν μπορεί να θεωρείται κανονικότητα η καταστροφή του φυσικού μας πλούτου και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Τόνισε ότι ίδιος , στη θητεία στην Ευρωβουλή συνέβαλε προσωπικά στη δημιουργία του μηχανισμού rescEU, που βοηθά συστηματικά τη χώρα μας τις τελευταίες μέρες. Υπενθύμισε πώς όταν το ΠΑΣΟΚ μίλησε πρώτο για την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, για τη δίκαιη πράσινη μετάβαση και την βιώσιμη ανάπτυξη, η ΝΔ μίλαγε για "πράσινα άλογα". «Μπορεί η ρητορική σας να έχει αλλάξει, η πρακτική σας παραμένει η ίδια. Αποδείχθηκε και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το νόμο για την αποκατάσταση της Φύσης, όπου οι Ευρωβουλευτές σας, τον καταψήφισαν. Αλήθεια εσείς τί σκοπεύετε να κάνετε;», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης .

«Κάτι, λοιπόν, πάει στραβά στο «βασίλειο» του πολυδιάστατου… αποσυντονισμού. Δεν υπάρχει ούτε συντονισμός αλλά ούτε και η απαιτούμενη επένδυση στην πρόληψη», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καθώς επικαλέστηκε τις δηλώσεις της κ. Βούλτεψη πώς «ήρθε νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε», του κ. Σκέρτσου για «15 παράλληλες εστίες στη Δαδιά» και του αρμόδιου υπουργού Βασίλη Κικίλια, «που άλλοτε το Μαξίμου «άδειαζε» σε δημοσιεύματα και άλλοτε «στήριζε», υποσχόταν ότι θα τιμωρηθούν οι αλιτήριοι», όπως είπε .

Μάλιστα με αφορμή αναφορές του κ. Βορίδη που διερωτήθηκε δημόσια αν πίσω από την πυρκαγιά στη Ρόδο είναι ξένοι πράκτορες κάλεσε τον πρωθυπουργό αν έχει στοιχεία για πράκτορες και οργανωμένο σχέδιο εμπρησμών, να τα προσκομίσει στην εθνική αντιπροσωπεία για να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός.

«Επενδύσατε και πάλι επικοινωνιακά σε μια «θολούρα», για να κρύψετε τις αστοχίες, τις αδυναμίες και τις αποτυχίες σας , φέρνοντας μας στο μυαλό τις «δορυφορικές αποδείξεις"που παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την τραγωδία στο Μάτι. Και δίνοντας τροφή στη μισαλλοδοξία των αυτόκλητων «σερίφηδων», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κλιμάκωσε ειδικότερα την κριτική του στη κυβέρνηση εστιάζοντας στην ανεπάρκεια σχεδίου πρόληψης στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών λέγοντας πώς το αυτόνομο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αποδείχτηκε ένα κέλυφος κενό περιεχομένου. «Είναι στην πραγματικότητα ένα υπουργείο πυροσβεστικής», τόνισε.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατέθεσε δέσμη προτάσεων , για να αποκτήσει η χώρα , όπως ανέφερε, την απαιτούμενη ανθεκτικότητα και όχι να είναι έρμαιο των πυρκαγιών κάθε χρόνο. Συγκεκριμένα ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε:

Να επικαιροποιηθεί το πλαίσιο προστασίας των δασών, το προεδρικό διάταγμα 575 που ισχύει από το 1980. Οι δασικές υπηρεσίες πρέπει να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και να στελεχωθούν επαρκώς. Δεν νοείται ενιαίο συντονιστικό κέντρο χωρίς τη συμμετοχή επιστημονικού προσωπικού και την αγαστή συνεργασία όλων των φορέων που μπορούν να συμβάλουν όπως το Αστεροσκοπείο ή άλλα ερευνητικά ιδρύματα. Η πρόληψη πρέπει να σταματήσει να είναι ο φτωχός συγγενής. Όπως συναινούν όλοι οι ειδικοί οι φωτιές σβήνουν τον χειμώνα. Είναι αναγκαία η κατάρτιση διαχειριστικών σχεδίων για τις περιοχές natura 2000 ,στις οποίες περιλαμβάνεται το σύνολο των δασών.Πρέπει οι διαχειριστικές μελέτες,να προβλέπουν και τη διαχείριση της βιομάζας στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Ουσιαστική αξιοποίηση της πληθώρας των διαθέσιμων εθελοντικών ομάδων βάσει της εξειδίκευσης που διαθέτουν με κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης και καλύτερη ενσωμάτωση τους στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας . Κάλυψη των κενών στο πυροσβεστικό σώμα και αναβάθμιση του εξοπλισμού τους.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε πώς το φετινό καλοκαίρι πρέπει να γίνει μάθημα.«Πέρυσι η φωτιά στη Δαδιά έσβησε με τη βροχή. Φέτος η καταστροφή στον Έβρο είναι ολοκληρωτική και στην Πάρνηθα, κάηκαν περισσότερες εκτάσεις σε σχέση με τη μεγάλη πυρκαγιά του 2007.

Ακόμη και περιοχές, που μόλις είχαν αρχίσει να αναζωογονούνται. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος , ούτε όμως και ανοχή από τους πολίτες για πειραματισμούς, αβελτηρίες και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.

Η προστασία του λιγοστού πράσινου στη χώρα είναι εθνική προτεραιότητα.Αφορά την ποιότητα ζωής των πολιτών, τα παιδιά μας, το μέλλον μας», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

