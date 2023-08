Πολιτική

Σπαρτιάτες - Στίγκας: Οι βουλευτές μου ακολουθούν πρακτικές της Greek Mafia (εικόνες)

Για εξωθεσμικά κέντρα που ελέγχουν τους βουλευτές των Σπαρτιατών, έκανε λόγο ο Πρόεδρος του κόμματος, μετά την απουσία όλων απο την Ολομέλεια της Βουλής.

Επίθεση στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός του οι οποίοι επέλεξαν να αφήσουν τα έδρανα των Σπαρτιατών άδεια εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος των Σπαρτιατών, Βασίλης Στίγκας.

«Οι κύριοι που λείπουν», είπε, «είναι καθοδηγούμενοι και ποδηγετούμενοι από ξένα κέντρα, εξωκοινοβουλευτικά, το λέω με το θάρρος της γνώμης μου που είχα πάντως ως Έλληνας πολίτης. Τα ξένα κέντρα αυτά παραπέμπουν σε Greek μαφία ή και Δον Κορλεόνε, που λένε τι θα κάνουν και πως θα το κάνουν».

Και συνέχισε: «Εδώ η χώρα μας καίγεται από άκρη σε άκρη ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Έχουμε τεράστια εθνικά θέματα που είναι μπροστά μας, τα Ελληνοτουρκικά, τις ταυτότητες το ψηφιακό νόμισμα και χίλια δυο άλλα προβλήματα σαν χώρα. Και κάποιοι επιλέγουν αυτή κατάσταση για να κάνουν το δικό τους. Εγώ δεν φοβάμαι ως Σπαρτιάτης, ως Βασίλης Στίγκας. Στέκομαι όρθιος και θα στέκομαι, είμαι έτοιμος και βαθιά δημοκράτης, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και κανέναν».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα εντύπωση προκάλεσε η εικόνα στα έδρανα των «Σπαρτιατών» στην Βουλή κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για τις φωτιές, με το Βασίλη Στίγκα να είναι μόνος του.

Ο Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, βουλευτής των Σπαρτιατών, δήλωσε πως ήταν επιλογή τους να τον αφήσουν μόνο του στα έδρανα.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του κ. Στίγκα είπε: «Απ’ ότι κατάλαβα από τα όσα είπατε εκπέμψατε το κύκνειο άσμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός σας και περιμένω εγγράφως μια τέτοια διατύπωση αυτής της εξελίξεως για να εκδοθεί και η απαραίτητη ληξιαρχική πράξη».

