Σπαρτιάτες - Στίγκας: Διαγραφή τριών βουλευτών για εκβιασμό

Ραγδαίες εξελίξεις στους Σπαρτιάτες, μετά την απόφαση των βουλευτών να αφήσουν μόνο στα έδρανα τον Πρόεδρο, ο οποίος κατηγορεί τους βουλευτές ως ενεργούμενα ξένων κέντρων. Τι αναφέρει για την διαγραφή των τριών βουλευτων.

Σε διαγραφή τριών βουλευτών που λειτουργούν εκβιαστικά όπως, αναφέρει σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, προχώρησε ο Πρόεδρος των Σπαρτιατών, Βασίλης Στίγκας, αμέσως μετά την επίθεση στους βουλευτές του κόμματος του, που όπως είπε ειναι καθοδηγούμενοι απο εξωθεσμικά κέντρα και λειτουργούν με όρους Greek Mafia.

Στην διαγραφή τριών βουλευτών του κόμματός του προχώρησε ο Πρόεδρος των Σπαρτιατών, Βασίλης Στίγκας.

Με επιστολή του ο κ. Στίγκας προς τον Πρόεδρο της Βουλής αναφέρει ότι διαγράφονται οι βουλευτές: Ιωάννης Δημητροκάλλης, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς και Ιωάννης Κόντης.

Να διατυπώσει εγγράφως αν υφίσταται ή όχι η Κοινοβουλευτική Ομάδα των Σπαρτιατών κάλεσε νωρίτερα τον επικεφαλής του κόμματος Βασίλη Στίγκα ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας.

«Εκτιμώ από αυτά που είπατε ότι η σημερινή σας ομιλία είναι το κύκνειο άσμα της ύπαρξης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος σας όπως υφίσταται σήμερα και μάλιστα με πολύ βαριές αιτιάσεις. Θα δω και τα πρακτικά αλλά θέλω να ξέρετε ότι λογικό είναι πως περιμένω και εγγράφως μια τέτοια διατύπωση αυτής της εξελίξεως ώστε να εκδοθεί και απαραίτητη ληξιαρχική πράξη», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τασούλας αμέσως μετά τις καταγγελίες που έκανε ο κ. Στίγκας από το βήμα της Ολομέλειας, κατά των βουλευτών του κόμματος του -οι οποίοι απουσίαζαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του- ότι είναι καθοδηγούμενοι και ποδηγετούμενοι από εξωθεσμικά κέντρα.

