Πολιτική

Εκλογές - Πέγκας: 216 υποψήφιοι σύμβουλοι με τη “Θεσσαλονίκη Για Όλους”

Με μία νέα ομάδα δυναμικών υποψήφιων συμπληρώνεται το ψηφοδέλτιο της δημοτικής κίνησης «Θεσσαλονίκη Για Όλους», με επικεφαλής τον Σπύρο Πέγκα.

Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Σπύρος Πέγκας ανακοινώνει επιπλέον 39 υποψήφιους με τη δημοτική κίνηση «Θεσσαλονίκη Για Όλους». Όλοι οι υποψήφιοι έχουν βασικό σκοπό η Θεσσαλονίκη να γίνει ξανά μία πόλη πράσινη, ανοιχτή σε όλους και σύγχρονη.

Τα νέα πρόσωπα που εντάσσονται στο ψηφοδέλτιο της δημοτικής κίνησης «Θεσσαλονίκης Για Όλους» έχουν ήδη σηκώσει τα μανίκια και είναι έτοιμα να ριχθούν στη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών του Οκτωβρίου. Οι 39 νέοι υποψήφιοι είναι γυναίκες και άνδρες που τρέφουν μεγάλη αγάπη για την πόλη. Όλες και όλοι τους δραστηριοποιούνται ενεργά και με επιτυχία στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης.

Η δημοτική κίνηση «Θεσσαλονίκη Για Όλους» ολοκληρώνει την ανακοίνωση των υποψήφιων της για τις εκλογές του Οκτωβρίου. Συνολικά, στο ψηφοδέλτιο έχουν ενταχθεί 108 δημοτικοί και 108 κοινοτικοί σύμβουλοι.

Σε δήλωσή του ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Σπύρος Πέγκας σημειώνει τα εξής: «Είμαι υπερήφανος για το ψηφοδέλτιο της δημοτικής κίνησης «Θεσσαλονίκη Για Όλους» καθώς σε αυτό έχουν ενταχθεί άνθρωποι που έχουν όρεξη για δουλειά. Είναι ένα ψηφοδέλτιο συσπείρωσης δυνάμεων με κοινό στόχο την πρόοδο της πόλης, από την επόμενη ημέρα των εκλογών. Θέλω να ευχαριστήσω ολόψυχα και τους 216 υποψήφιους για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου. Είναι συγκινητικό το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να εντάξουμε σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο διαφορετικούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν θυσιάσει τις προσωπικές τους επιθυμίες για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της Θεσσαλονίκης. Προχωράμε μαζί, ενωμένοι, στον δρόμο προς τη νίκη για μία Θεσσαλονίκη για όλους».

Τα ονόματα των νέων υποψηφίων είναι τα εξής:

Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι:

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Γυμναστής

ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος

ΜΑΤΑΛΩΝ ΜΑΡΙΟΣ, Διεθνής καλαθοσφαιριστής

ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Ποινικολόγος

ΧΑΤΖΗΜΙΜΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Εκπαιδευτής μη τυπικής εκπαίδευσης

Υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι:

1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Ιδ. Υπάλληλος

2. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΒΙΚΤΩΡ, Γραφίστας

3. ΔΡΙΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ελ. Επαγγελματίας

4. ΕΛΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, Συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος

5. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Μεσίτρια

6. ΖΟΓΚΑΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ, Ιδ. Υπάλληλος

7. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ, Σερβιτόρος

8. ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, Εκπαιδευτικός

9. ΙΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής Αγγλικών

10. ΚΑΖΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, φοιτητής

11. ΚΑΖΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δημοσιογράφος

12. ΚΑΝΤΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ, Ιδ. Υπάλληλος

13. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, Ζωγράφος

14. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Μεσίτης

15. ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, Δικηγόρος

16. ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Φοιτητής

17. ΜΑΝΔΡΑΛΗ ΘΩΜΑΪΣ, Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος

18. ΜΑΝΩΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Δικηγόρος

19. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Οικονομολόγος και ακτιβιστής για τα δικαιώματα των πεζών

20. ΜΠΟΛΛΑΤΙ ΜΕΛΙΣΑ, Οικιακά

21. ΠΑΪΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Έμπορος

22. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ, Ιδ. Υπάλληλος

23. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΝ., Ελ. Επαγγελματίας

24. ΣΕΒΑ ΑΝΝΑ, Σύμβουλος Υγείας

25. ΣΙΩΝ ΛΕΩΝΙΣ, Επικοινωνιολόγος

26. ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Μουσικός

27. ΤΖΕΛΕΠΗ ΖΩΗ, Παιδοδοντίατρος

28. ΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Συνταξιούχος

29. ΤΟΥΡΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιδ. Υπάλληλος

30. ΤΣΟΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

31. ΦΟΙΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Φιλόλογος

32. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ, Οδοντίατρος

33. ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Συγγραφέας

34. ΧΡΗΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιδ. Υπάλληλος

