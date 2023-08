Πολιτική

Περιφέρεια Αττικής - Χαρδαλιάς: Οι 214 υποψήφιοι του ψηφοδελτίου του

«Στόχος όλων είναι να πάμε την Αττική πιο μπροστά, πιο ψηλά, πιο γρήγορα» τόνισε ο υποψήφιος περιφερειάρχης

Η παράταξη ΑΤΤΙΚΗ ΜΠΡΟΣΤΑ με επικεφαλής το Νίκο Χαρδαλιά, ανακοινώνει τα 214 πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού και διεκδικούν την ψήφο των πολιτών της Αττικής ως Περιφερειακοί Σύμβουλοι, στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου.

O συνδυασμός περιλαμβάνει 55 υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 33 υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους στην Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, 30 υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους στην Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, 28 υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους στην Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, 25 υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους στην Π.Ε. Πειραιά, 30 υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους στη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 10 υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής και 3 υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους στην Π.Ε. Νήσων.

Ο μέσος όρος ηλικίας των υποψηφίων είναι τα 52.5 έτη, ενώ το 43% των υποψηφίων είναι γυναίκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 44% των υποψηφίων έχουν αυτοδιοικητική εμπειρία, καθώς 30 εξ΄ αυτών είναι εν ενεργεία Περιφερειακοί Σύμβουλοι και 63 είναι εν ενεργεία ή πρώην Δημοτικοί Σύμβουλοι σε 40 Δήμους της Αττικής.



Με αφορμή την ανακοίνωση του συνδυασμού ΑΤΤΙΚΗ ΜΠΡΟΣΤΑ, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους 214 συμπολίτες μας που παίρνουν θέση μάχης στο συνδυασμό μας. Θέση μάχης για τη νίκη στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Θέση μάχης, προπάντων, για ρεαλιστικές και άμεσες λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών σε κάθε μια από τις 66 γειτονιές της Αττικής.

Πρόκειται για πρόσωπα καταξιωμένα στον επαγγελματικό και κοινωνικό τους χώρο. Πρόσωπα που έχουν μοχθήσει και έχουν φέρει απτά αποτελέσματα στους τομείς τους. Πρόσωπα με εμπειρία, διάθεση, μεράκι για δουλειά και πάθος για προσφορά. Πρόσωπα που απευθύνονται σε ολόκληρη την κοινωνία, με την πεποίθηση ότι τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα. Θέλω ακόμα να ευχαριστήσω όλες και όλους εκείνους που είχαν τη διάθεση να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο. Όλοι μαζί θα δώσουμε την κοινή μάχη, τόσο πριν όσο και μετά τις εκλογές.

Στόχος όλων είναι να πάμε την Αττική πιο μπροστά, πιο ψηλά, πιο γρήγορα.

Θέλουμε, ξέρουμε και μπορούμε».



Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη λίστα με τα ονόματα των 214 υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων, φωτογραφίες, καθώς και τις ιδιότητές τους. (attikimprosta.gr/ipopsifioi)

