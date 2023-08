Κοινωνία

Πατήσια: Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανδρών

Συμπλοκή με τραυματισμό και συλλήψεις στα Πατήσια. Γιατί συνεπλάκησαν οι δύο άνδρες.

Άγρια συμπλοκή στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην περιοχή των Πατησίων. Από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ συνελήφθησαν δύο άτομα. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30 Αυγούστου, συνελήφθησαν, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, δύο αλλοδαποί ηλικίας 37 και 39 ετών, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, κλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν με αφορμή κλοπή αντικειμένων από το αυτοκίνητο του 39χρονου, πράξη για την οποία θεωρούσε υπεύθυνο τον 37χρονο.

Έπειτα, ο 37χρονος απείλησε με υποπολυβόλο ρέπλικα τον 39χρονο, ο οποίος στη συνέχεια του προκάλεσε με αιχμηρό αντικείμενο τραύμα στην κοιλιά.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τους κατηγορουμένους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Πατησίων, το οποίο επελήφθη προανακριτικά, ενώ εντοπίστηκε και κατασχέθηκε απομίμηση υποπολυβόλου.

