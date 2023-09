Life

ΡΥΘΜΟΣ 94.9: Νέα εκπομπή με τους Βασίλη Φορτούνη και Χρυσηίδα Γκαγκούτη

Με την έναρξη της νέας ραδιοφωνικής σεζόν, ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 υποδέχθηκε από τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα, το νέο εκρηκτικό δίδυμο Βασίλη Φορτούνη και Χρυσηίδα Γκαγκούτη, στη νέα καθημερινή εκπομπή «Αλαμανιό» !

Αλαμανιό: η ξέφρενη διασκέδαση, ο χαμός. Σε αρκετά μέρη της θεσσαλικής γης αλλά και της Ηπείρου αποκαλείται το έξαλλο γλέντι στα νυχτερινά κέντρα, στα πανηγύρια, τα μπουζούκια και τις συνεστιάσεις.

Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9, παρουσιάζει το… «Αλαμανιό», τη νέα απογευματινή ραδιοφωνική εκπομπή με τον Βασίλη Φορτούνη και την Χρυσηίδα Γκαγκούτη! Ο σταθμός που παίζει «ΜΟΝΟ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ», επέστρεψε τη νέα σεζόν με εκπλήξεις και ανατροπές. Από τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου, υποδεχόμαστε το νέο ραδιοφωνικό δίδυμο του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, Βασίλη Φορτούνη και Χρυσηίδας Γκαγκούτη, οι οποίοι θα… ταράξουν τα νερά... και τις ζωές μας…!

Ο Βασίλης είναι μια αμιγώς ραδιοφωνική περσόνα με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας και η Χρυσηίδα μια ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη καλλιτέχνιδα, με ενεργή παρουσία στο τραγούδι, ενώ σίγουρα την έχετε δει και στα μοναδικά χιουμοριστικά της βίντεο στο YouTube όπου έχει γίνει γνωστή ως «γκουρού του έρωτα».

Η νέα εκπομπή με τίτλο «Αλαμανιό» θα εκπέμπει τις καθημερινές στις 4 το απόγευμα και θα μας κρατάει συντροφιά επιστρέφοντας από τη δουλειά, με πολύ κέφι, χιούμορ αλλά και αρκετό «σου – σου», με τον Βασίλη και την Χρυσηίδα να σχολιάζουν την επικαιρότητα με το δικό τους μοναδικό τρόπο.

Συντονίσου καθημερινά στον ΡΥΘΜΟ 94.9 και στη νέα παρέα της απογευματινής ζώνης!

ΡΥΘΜΟΣ 94.9, ΜΟΝΟ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ!

Χρυσηίδα Γκαγκούτη:

Η «γκουρού του ερωτά», τραγουδίστρια και θεολόγος, Χρυσηίδα Γκαγκούτη, κατάγεται από την Έδεσσα και μετακόμισε στην Αθήνα για να μας κρατάει συντροφιά πίσω απ’ το μικρόφωνο του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 και να μας διασκεδάζει μέσα στην ρουτίνα της καθημερινότητας. Η μουσική και η κωμωδία είναι οι μεγαλύτεροι σύντροφοι στην ζωή της και ο ρόλος της είναι καθαρά αυτός του «διασκεδαστή». Λατρεύει να βλέπει τους ανθρώπους να χαμογελούν και ιδιαίτερα όταν έχει συμβάλλει κι η ίδια σε αυτό. Την ακούμε καθημερινά στον ΡΥΘΜΟ 94.9 παρέα με το Βασίλη Φορτούνη στις 16:00 και κρατώντας μας συντροφιά με το γνωστό «Αλαμανιό»

Βασίλης Φορτούνης:

Ο Βασίλης Φορτούνης γεννήθηκε σ’ ένα χωριό των Ιωαννίνων και στα 17 του μετακόμισε στην Θεσσαλονίκη, για να σπουδάσει μηχανολόγος. Έχει υπάρξει ραδιοφωνικός παραγωγός στα Γιάννενα, στη Σαντορίνη, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα τα τελευταία 15 χρόνια. Είναι ονειροπόλος, χαζοβιόλης, επίμονος, καταφερτζής και κολλημένος με τις εκδρομές και τα ταξίδια! Τον ακούμε καθημερινά στις 16:00 στον ΡΥΘΜΟ 94.9 παρέα με την Χρυσηίδα Γκαγκούτη στην εκπομπή «Αλαμανιό».

