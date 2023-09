Life

Τζορτζ και Αμάλ Κλούνει: Το ρομαντικό δείπνο στην Βενετία

Το ζευγάρι βρίσκεται στη Βενετία για το 80ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και απόλαυσαν ένα ρομαντικό δείπνο στο διάσημο εστιατόριο «Ristorante Da Ivo».

Η Aμάλ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρίσκονται στη Βενετία για το 80ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και την Τετάρτη απόλαυσαν ένα ρομαντικό δείπνο στο διάσημο εστιατόριο «Ristorante Da Ivo».

Η Βρετανίδα δικηγόρος, Λιβανέζικης καταγωγής, έκλεψε τις εντυπώσεις με τη σμαραγδένια δημιουργία που φορούσε με μεταξωτές λεπτομέρειες στο μπούστο. Ο Χολιγουντιανός σταρ ήταν κομψός επιλέγοντας ένα σκούρο μπλε κοστούμι, όπως αναφέρει η Daily Mail. Το διάσημο ζευγάρι πήγε με θαλάσσιο ταξί στο εστιατόριο και ο φωτογραφικός φακός τους εντόπισε την ώρα που ο Κλούνεϊ βοηθούσε τη σύζυγό του να βγει από το μικρό σκάφος.

Σημειωτέον η Aμάλ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρίσκονται λίγα 24ωρα στη Βενετία με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «The Boys in the Boat» την οποία σκηνοθέτησε ο σταρ και ανάλαβε μέρος της παραγωγής. Είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Ντάνιελ Τζέιμς Μπράουν (Daniel James Brown) που κυκλοφόρησε το 2013 και αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους τα Χριστούγεννα.

