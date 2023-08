Αθλητικά

Champions League - Κλήρωση: Οι οκτώ όμιλοι και τα μεγάλα ντέρμπι - Το πρόγραμμα

Ματς φωτιά σε 1ο, 2ο, 3ο, και 6ο όμιλο. Πότε αρχίζουν οι αγώνες.

Μεγάλα ντέρμπι ανέδειξε η σημερινή κλήρωση των ομίλων του Champions League της σεζόν 2023/2024, οι αγώνες των οποίων θα ξεκινήσουν το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου.

Στον 1ο Μπάγερν και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα δώσουν μάχη για την πρωτιά, ενώ στον δεύτερο Σεβίλη και Αρσεναλ έχουν τον πρώτο λόγο. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο 3ος όμιλος, όπου Ρεάλ Μαδρίτης και Νάπολι θα διεκδικήσουν τα δύο εισιτήρια για τα νοκ άουτ της διοργάνωσης, όπως και ο 6ος με Παρί Σεν Ζερμέν, Μίλαν και Ντόρτμουντ να ελπίζουν περισσότερο, ενώ η Νιουκάστλ είναι το αουτσάιντερ.

Πιο αμφίρροπα είναι τα πράγματα στον 4ο όμιλο με Μπενφίκα, Ίντερ να είναι τα φαβορί έναντι των Σάλτσμπουργκ και Σοσιεδάδ.

Οι οκτώ όμιλοι που προέκυψαν από τη σημερινή κλήρωση στο Μόντε Κάρλο είναι οι εξής:

1ος όμιλος

Μπάγερν (Γερμανία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Κοπεγχάγη (Δανία)

Γαλατασαράι (Τουρκία)

2ος όμιλος

Σεβίλη (Ισπανία)

Αρσεναλ (Αγγλία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Λανς (Γαλλία)

3ος όμιλος

Νάπολι (Ιταλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Μπράγκα (Πορτογαλία)

Ουνιόν Βερολίνου (Γερμανία)

4ος όμιλος

Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Σοσιεδάδ (Ισπανία)

5ος όμιλος

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Λάτσιο (Ιταλία)

Σέλτικ (Σκωτία)

6ος όμιλος

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Μίλαν (Ιταλία)

Νιουκάστλ (Αγγλία)

7ος όμιλος

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Λειψία (Γερμανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Γιούνγκ Μπόις (Ελβετία)

8ος όμιλος

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Αντβερπ (Βέλγιο)