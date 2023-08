Πολιτική

Σπαρτιάτες - Στίγκας στον ΑΝΤ1: Ο Κασιδιάρης αποτέλεσε κηροζίνη...που όμως μπορεί και να σε κάψει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Οι βουλευτές μου έδιναν λεφτά, δεν μπορώ να πω που" είπε χαρακτηριστικά.

-

Σε διαγραφή τριών βουλευτών που λειτουργούν εκβιαστικά όπως, αναφέρει σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, προχώρησε ο Πρόεδρος των Σπαρτιατών, Βασίλης Στίγκας, αμέσως μετά την επίθεση στους βουλευτές του κόμματος του, που όπως είπε ειναι καθοδηγούμενοι απο εξωθεσμικά κέντρα και λειτουργούν με όρους Greek Mafia.

Με επιστολή του ο κ. Στίγκας προς τον Πρόεδρο της Βουλής αναφέρει ότι διαγράφονται οι βουλευτές: Ιωάννης Δημητροκάλλης, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς και Ιωάννης Κόντης.

Ο Βασίλης Στίγκας μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 λίγες ώρες μετά την σημερινή ολομέλεια και αναφέρθηκε σε όλα.

"Υπάρχουνε απειλές προς βουλευτές του κόμματός μου να συνταχθούν σύμφωνα με τα σχέδια των άλλων, επομένως δεν θεωρώ ότι είναι 11 αυτοί που διαφωνούν μαζί μου" ενώ τόνισε πως " αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση αύριο θα διαγράψω κι άλλους μέχρι να μείνω μόνος μου".

Όπως είπε "όλοι αυτοί οι βουλευτές που έμαθαν από δημοκρατικές διαδικασίες. Στη Χρυσή Αυγή ή κάπου άλλού" ενώ όπως κατήγγειλε στον ΑΝΤ1 "οι ίδιοι δίνουν κάθε μήνα χρήματα που πηγαίνουν σε ένα ταμείο, ποσά που φτάνουν έως και τις 3.000 ευρώ το μήνα" ενώ όπως ανέφερε "δεν είμαι αρεστός γιατί εγώ το αρνήθηκα".

Σχετικά με τις παλαιότερες δηλώσεις του για τον Ηλία Κασιδιάρη και τη συμβολή του στην ανάδειξη του κόμματος ο ίδιος είπε πως "ο Κασιδιάρης ήταν κηροζίνη, αλλά καμιά φορά η κηροζίνη μπορεί να σε κάψει".













Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Μητέρα συνελήφθη για βιασμό έφηβων διδύμων (εικόνες)

Champions League: Οι 32 ομάδες των ομίλων και τα γκρουπ δυναμικότητας

Μητσοτάκης: Έρευνα για την φωτιά στον Έβρο - Αυτόκλητοι σερίφηδες δεν θα γίνουν ανεκτοί