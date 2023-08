Πολιτική

Μαξίμου: Συνάντηση Μητσοτάκη - Μελόνι (εικόνες)

Μεταναστευτικό και Σύμφωνο Σταθερότητας ψηλά στην ατζέντα

Την Ιταλίδα ομόλογό του Τζόρτζια Μελόνι υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου την Πέμπτη το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι δύο ηγέτες συζητούν με βάση μία διευρυμένη ατζέντα, κεντρικά θέματα της οποίας είναι το μεταναστευτικό, αλλά και η οικονομία και οι εξελίξεις στο μέτωπο του ουκρανικού πολέμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε με μία θερμή χειραψία την Ιταλίδα ομόλογό του. Δείτε φωτογραφίες από την υποδοχή.



Συζητήθηκαν ακόμη κοινές πρωτοβουλίες τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο της ΕΕ σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και κοινές προκλήσεις.



Στο Μεταναστευτικό ζήτημα, επιβεβαιώθηκε η συναντίληψη ότι μία ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική απαιτεί την φύλαξη των συνόρων, καθώς και την ανάγκη να παταχθούν τα δίκτυα των λαθροδιακινητών και να αποτρέπονται οι αναχωρήσεις από τις τρίτες χώρες.



Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ατζέντα και τη συζήτηση για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι αυτή πρέπει να αφορά κατ' ελάχιστον την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τον υπολογισμό των ελλειμμάτων των κρατών-μελών της ΕΕ.



Ο Πρωθυπουργός και η Ιταλίδα ομόλογός του συμφώνησαν στη σύγκληση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Ιταλίας το πρώτο εξάμηνο του 2024 στην Ιταλία.

