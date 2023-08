Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Χαρτς: Ασπρόμαυρος θρίαμβος με τεσσάρα

Με εξαιρετική εμφάνιση από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, ο ΠΑΟΚ νίκησε με τη Χαρτς στην «καυτή» Τούμπα και επέστρεψε μετά από ένα χρόνο απουσίας στους ομίλους του Europa Conference League

Με δεύτερη νίκη, που συνοδεύτηκε από το επιβλητικό 4-0 στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την πρόκρισή του στους ομίλους του UEFA Europa Conference League, αποκλείοντας τη Χαρτς με συνολικό σκορ 6-1. Τάισον (16', 71'), Μπράντον Τόμας (23') και Γιάννης Κωνσταντέλιας (57') τα γκολ για τους «ασπρόμαυρους» που πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και περιμένουν πλέον την αυριανή (1/9) κλήρωση για να μάθουν τους αντιπάλους τους στη διοργάνωση, κάνοντας όνειρα για πορεία ανάλογη με την προ διετίας, όταν κι έφτασαν ως τα προημιτελικά.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αιφνιδίασε, χρησιμοποιώντας τον Αντρέ Βιεϊρίνια αντί του Τόμας Κεντζιόρα στο δεξί άκρο της άμυνας, αλλά έκπληξη ήρθε και από τον Φράνκι ΜακΑβόι που άφησε το κλασικό 4-4-2, παίζοντας με τρεις στην άμυνα, τοποθετώντας στα στόπερ (και) τον Τόμπι Σίμπικ.

Ο Πορτογάλος αρχηγός του ΠΑΟΚ, μάλιστα, ήταν αυτός που απείλησε πρώτος, με το δυνατό σουτ του να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι του Ζάντερ Κλαρκ στο 13ο λεπτό. Τρία λεπτά αργότερα, όμως, οι γηπεδούχοι έφτασαν στο γκολ. Ο Τάισον εκτέλεσε φάουλ από πλάγια αριστερά, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια των αμυνόμενων αλλά και του Γιάννη Κωνσταντέλια, ξεγελώντας τον Κλαρκ για το 1-0. Επτά λεπτά αργότερα, οι Θεσσαλονικείς έφτασαν και σε δεύτερο γκολ, τελειώνοντας ουσιαστικά την υπόθεση πρόκριση.

Από ενέργεια του Κωνσταντέλια, ο Στέφαν Σβαμπ βρήκε τον Τόμας, ο οποίος με ωραίο γυριστό σουτ δεν άφησε περιθώρια στον Κλαρκ για το 2-0. Μια άστοχη κεφαλιά του Φράνκι Κεντ στο 34' έπειτα από κόρνερ και η προβολή του Βιεϊρίνια που πρόλαβε τον Λίαμ Μπόις πριν σουτάρει στις καθυστερήσεις, ήταν ό,τι είχε να επιδείξει η Χαρτς στο πρώτο μέρος.

Οι Σκωτσέζοι μπήκαν πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, σε μια προσπάθεια να μειώσουν. Το σουτ, όμως, του Αλεξάντερ Κοχρέιν (51') και η κεφαλιά του Σάνκλαντ (54') δε βρήκαν στόχο. Αντίθετα, οι «ασπρόμαυροι» αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικοί. Από βολέ του Ντόμινικ Κοτάρσκι η μπάλα έφτασε στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο Σέρβος τροφοδότησε τον Κωνσταντέλια που με διπλή προσπάθεια ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 57'

Οι φιλοξενούμενοι... παρέδωσαν πνεύμα και ο ΠΑΟΚ έκανε πάρτι. Εξαιρετική αντεπίθεση στο 71', με τον Τάισον να είναι ο αποδέκτης της κάθετης πάσας του Τόμας και να πλασάρει ιδανικά τον Κλαρκ για το 4-0 μέσα σε αποθέωση. Ήταν τέτοια η άνεση που ο Λουτσέσκου έδωσε χρόνο συμμετοχής σε Στέφανο Τζίμα και Γιώργο Βρακά.

Ξεπερνώντας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (4-1), Χάιντουκ Σπλιτ (3-0) και Χαρτς (6-1), ο ΠΑΟΚ κατάφερε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στους ομίλους του UEFA Europa Conference League, στρέφοντας πλέον το ενδιαφέρον του στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League και με στόχο να κάνει το 3?3.

Διαιτητής: Γκιγιέρμο Κουάδρα (Ισπανία)

Κίτρινες: Τόμας, Κουλιεράκης - Σίμπικ, Σάνκλαντ, Ντέβλιν.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια (64' Κεντζιόρα), Εκόνγκ, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Σβαμπ, Τσιγγάρας (64' Οζντόεφ), Τάισον (74' Μουργκ), Α. Ζίβκοβιτς (81' Βρακάς), Κωνσταντέλιας, Τόμας (74' Τζίμας).

ΧΑΡΤΣ (Φράνκι ΜακΑβόι): Κλαρκ, Κεντ, Σίμπικ, Ρόουλς, Ατκινσον (82' Οφιά), Κίνγκσλεϊ (66' Ντένχολμ), Μπόις (59' Ταγκάβα), Ντέβλιν (82' Χάλιντεϊ), Κοχρέιν, Σάνκλαντ (66' Λάουρι),

