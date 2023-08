Αθλητικά

Τσουκαρίτσκι - Ολυμπιακός: Με επίδειξη δύναμης στους ομίλους οι ερυθρόλευκοι

Η πειραϊκή ομάδα ξεκίνησε με προφανή στόχο όχι μόνο να μη δεχθεί κάποιο γρήγορο γκολ αλλά να δείξει εξαρχής στην αντίπαλό της ποιος θα είναι το αφεντικό στο παιχνίδι.

Ένα ημίχρονο, το πρώτο, ήταν αρκετό προκειμένου ο Ολυμπιακός να σφραγίσει την πρόκριση στους ομίλους του Europa League και να βρεθεί στην αυριανή (1/9) κλήρωση της UEFA, μαζί με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του Ντιέγκο Μαρτίνεθ πίεσε αφόρητα στο Λέσκοβατς τη γηπεδούχο Τσουκαρίτσκι, στη ρεβάνς της νίκης του με 3-1 στο Φάληρο, έπαιξε σαν τη «γάτα με το ποντίκι» κι έφυγε νικητής (και) από τη Σερβία με 3-0, σε ένα παιχνίδι που ο Κώστας Φορτούνης κατέγραψε το 300ό παιχνίδι του με τη φανέλα του Ολυμπιακού (23/9/2014 με Παναχαϊκή το πρώτο) κι έγινε ο μοναδικός παίκτης του πειραϊκού συλλόγου με 300 παιχνίδια τα τελευταία 18 χρόνια, μετά τον Μαυρογενίδη (2005-06).

Η πίεση δεν άφηνε τους Σέρβους να «ανασάνουν» και στο 12΄ χάθηκε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία, όταν στο δυνατό σουτ του Έσε από το ύψος της περιοχής η μπάλα βρήκε στον Τόσιτς και κατέληξε στο δεξί δοκάρι.

Στο 21΄ από κόρνερ του Μπιέλ ο Ρέτσος έπιασε καρφωτή κεφαλιά που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Σαμούροβιτς και ο Μασούρας από πλάγια δεξιά θέση έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών, ενώ στο 29΄ ο ίδιος είχε ένα φιλόδοξο αλλά άστοχο σουτ εκτός περιοχής.

Τελικά η συντριπτική ανωτερότητα του Ολυμπιακού απέφερε καρπούς στο 34΄, όταν ο Βρουσάι βρήκε κάθετα στον Μπιέλ στην περιοχή, η μπάλα έφτασε στον Μασούρα, ο οποίος με συρτό σουτ βρήκε στόχο αυτή τη φορά γράφοντας το 0-1 με το 50ό «ερυθρόλευκο» τέρμα του, ενώ ο διεθνής επιθετικός έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην Ιστορία της ομάδας, που σκοράρει στην Ευρώπη σε πέντε διαδοχικές περιόδους.

Και αφού στο 37΄ ένα σουτ του Μπιέλ αστόχησε ελάχιστα και στο 39΄ ακυρώθηκε γκολ του Ελ Καμπί για (εκατοστά) οφσάιντ, στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου (45΄) ο Μπιέλ πήρε άλλη μια κάθετη από τον Βρουσάι, εκείνος απέφυγε έναν αντίπαλο και νίκησε τον Σαμούροβιτς για το 0-2.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τρίτο γκολ για την ελληνική ομάδα και σκόρερ τον Ρέτσο, που το έψαχνε πολύ στις στημένες μπάλες: από κόρνερ του Φορτούνη στο 53΄ ο διεθνής στόπερ σηκώθηκε δυνατά και με καρφωτή κεφαλιά έγραψε το 0-3.

Κάπου εκεί το παιχνίδι «έσβησε», καθώς με την πρόκριση να έχει κριθεί προ πολλού οι παίκτες του Μαρτίνεθ δεν είχαν πια λόγο για να συνεχίσουν με το «πόδι στο γκάζι» απέναντι σε έναν αντίπαλο που απλά προσπαθούσε να περιορίσει το εύρος της ήττας και στο τέλος τα κατάφερε, αφού παρά το κατέβασμα της ταχύτητας οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κι άλλες μεγάλες ευκαιρίες για (πολλά) περισσότερα γκολ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντάνι Μάκελι (Ολλανδία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ντρέζγκιτς

ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ (Μίλαν Λέζνιακ): Σαμούροβιτς, Στεβάνοβιτς, Σούμποτιτς, Ντρέζγκιτς (81΄ Σεραφίμοβιτς), Τόσιτς, Στάνκοβιτς (77΄ Κόβατς), Σισοκό, Μιλαντίνοβιτς (65΄ Ανχλίβι), Νίκσεβιτς, Γιάνκοβιτς (46΄ Ζε Μάριο), Ιβάνοβιτς (77΄ Οβούσου).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντιέγκο Μαρτίνεθ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος (58΄ Πορόσο), Φρέιρε, Βρουσάι, Καμαρά (46΄ Αλεξανδρόπουλος), Έσε, Μασούρας (68΄ Καρβάλιο), Φορτούνης (58΄ Σκάρπα), Μπιέλ, Ελ Καμπί (46΄ Ελ Αραμπί).





