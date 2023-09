Αθλητικά

Diamond League – Ζυρίχη: Ο Τεντόγλου… το έκανε ξανά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρίαμβος με νέα ανατροπή για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος πήρε την πρώτη θέση χάρη στο τελευταίο άλμα του.

-

Ο Μίλτος Τεντόγλου των μεγάλων ανατροπών, «πέταξε» στα 8,20μ. στο έκτο και τελευταίο άλμα του στη Ζυρίχη, κατακτώντας την κορυφή στο Diamond League.

Όπως στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης, έτσι και στην Ζυρίχη, ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους περίμενε τον... επίλογο του αγώνα για να πιάσει το άλμα που ήθελε και από την τρίτη θέση ν΄ «αναρριχηθεί» στην πρώτη.

More sixth round magic from Miltos! ?



Miltiadis Tentoglou ???? wins the #ZurichDL in the sixth round again! — European Athletics (@EuroAthletics) August 31, 2023

Ο Τεντόγλου μπήκε στον αγώνα με 7,95μ. (-0,5), για να το βελτιώσει στο δεύτερο στα 8,04μ. (-0,5). Στο τρίτο έπεσε από τα οκτώ μέτρα (7,96 μ.), αλλά δεν τον επηρέασε και συνέχισε να προηγείται.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι δεν πραγματοποίησε την τέταρτη του προσπάθεια, ενώ με 8.00μ. στο πέμπτο άλμα υποχώρησε στην τρίτη θέση (8,04μ. είχε και ο Ράντεκ Γιούσκα, αλλά ο Τεντόγλου είχε καλύτερη 2η προσπάθεια), πίσω από τον Τζαμαϊκανό Τατζέι Γκέιλ (8,07μ.) και τον Αμερικανό Τζάριον Λόουσον (8,05μ.).

Ωστόσο, στο έκτο και τελευταίο άλμα ο κορυφαίος άλτης πέτυχε την ανατροπή και με 8,20μ. (-0,5) είχε ένα ιδανικό φινάλε στη σεζόν.

??Κύριες και κύριοι ο Μίλτος Τεντόγλου! ??

Ο αγώνας δεν τελειώνει εάν δεν κάνει το τελευταίο του άλμα! ??

Στην έκτη και τελευταία προσπαθεια στο Diamond League της Ζυρίχης πήρε τη νίκη με άλμα στα 8,20 (-0,5), ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν τρίτος! pic.twitter.com/yJmpjbLZvN — SEGAS (@PRESEGAS) August 31, 2023

Ειδήσεις σήμερα

Καιρός: μελτέμι, νεφώσεις και μπόρες την Παρασκευή

Δολοφονία - Κέρκυρα: Ασθενής στην Ψυχιατρική Κλινική σκότωσε γυναίκα στα Οξέα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι - Τραυματίστηκε ένοικος (εικόνες)