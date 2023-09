Αθλητικά

Μουντομπάσκετ – Εθνική Ελλάδας: Δεύτερος “τελικός” στην πρεμιέρα των “16”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη έναν καθοριστικής σημασίας αγώνα δίνει η “επίσημη αγαπημένη” στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ.

-

Μετά την τεράστια ανατροπή και τη νίκη στον πρώτο «τελικό» με τη Νέα Ζηλανδία, την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 και την εξασφάλιση μιας θέσης στο προολυμπιακό τουρνουά του 2024, η Εθνική Ανδρών ετοιμάζεται για τον δεύτερο, στην πρεμιέρα της Β' φάσης.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα (1/9, 15:40, 10ος όμιλος) την Λιθουανία, θέλοντας να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «8», πριν τον τρίτο «τελικό» με το Μαυροβούνιο, το οποίο σίγουρα είναι πιο βατός αντίπαλος.

Οι Λιθουανοί θα παραταχθούν αήττητοι απέναντι στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, μετρώντας το «3 στα 3» στην Α' φάση των ομίλων (μετέφεραν τα αποτελέσματα τους στη Β' φάση), απέναντι σε Αίγυπτο, Μεξικό και Μαυροβούνιο. Η ομάδα του Κάζις Μακσβίτις, μάλιστα, μόνο αδιάφορη δεν θα παραταχθεί απέναντι στην Ελλάδα, καθώς με νίκη «κλειδώνει» τη συνέχεια της στη διοργάνωση, εξασφαλίζοντας θέση στην οκτάδα.

Ωστόσο, το σημερινό, απέναντι στην Εθνική Ανδρών, θα είναι το πρώτο δυνατό «εμπόδιο» της Λιθουανίας, η οποία παρά τις σημαντικές απουσίες της, είναι μία συμπαγής και σκληρή ομάδα, με έφεση στη συγκομιδή των ριμπάουντ (είναι πρώτη στη σχετική λίστα με μέσο όρο 48 ανά αγώνα). Παράλληλα, οι «δίδυμοι πύργοι» Βαλαντσιούνας-Μοντεγιούνας μέσα στη ρακέτα, σίγουρα πονοκεφαλιάζουν τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Δημήτρη Ιτούδη.

Η «γαλανόλευκη» από την άλλη είναι αποφασισμένη και αν δείξει αυταπάρνηση, ομαδικότητα και αμυντική συνοχή, στοιχεία που ξεχώρισαν στην ανατροπή με τη Νέα Ζηλανδία, δεν έχει να φοβηθεί κάτι... Με νίκη η Ελλάδα θα έχει κάνει το πρώτο και άκρως σημαντικό βήμα, καθώς το Μαυροβούνιο (ρεκόρ 2-1 όπως και η Εθνική) που ακολουθεί δεν φοβίζει, ενώ έχοντας κάμψει την αντίσταση της Λιθουανίας θα παραταχθεί με γεμάτα τα ψυχικά αποθέματά της.

10ος ΌΜΙΛΟΣ (νίκες, ήττες, βαθμοί)

ΗΠΑ: 3-0 6

Λιθουανία: 3-0 6

Μαυροβούνιο: 2-1 5

Ελλάδα: 2-1 5

* Οι ομάδες μετέφεραν το ρεκόρ τους από την Α' φάση.

Δεύτερος Γύρος - ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

1η Αγωνιστική - Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου

Γερμανία – Γεωργία (11ος Όμιλος, Ιαπωνία)

Σλοβενία – Αυστραλία (11ος Όμιλος, Ιαπωνία)

Δομινικανή Δημοκρατία – Πουέρτο Ρίκο (9ος Όμιλος, Φιλιππίνες)

Σερβία – Ιταλία (9ος Όμιλος, Φιλιππίνες)

ΗΠΑ – Μαυροβούνιο (10ος Όμιλος, Φιλιππίνες)

Λιθουανία – Ελλάδα (15:40, 10ος Όμιλος, Φιλιππίνες)

Ισπανία – Λετονία (12ος Όμιλος, Ινδονησία)

Καναδάς – Βραζιλία (12ος Όμιλος, Ινδονησία)