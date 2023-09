Αθλητικά

Europa Conference League: Οι 32 ομάδες των ομίλων

Ποιοι είναι οι 32 σύλλογοι που συνεχίζουν στην διοργάνωση και θα μπουν στην κληρωτίδα το μεσημέρι της Παρασκευής.

-

Οι 32 ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα της UEFA για την κλήρωση του Europa Conference League, στο Μονακό (15:30), είναι:

Α΄ Γκρουπ

Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Μπριζ (Βέλγιο)

Άλκμααρ (Ολλανδία)

Γάνδη (Βέλγιο)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Λιλ (Γαλλία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Β΄ Γκρουπ

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

ΠΑΟΚ

Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Πλζεν (Τσεχία)

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)

Φιορεντίνα (Ιταλία)

Γ΄ Γκρούπ

Γκενκ (Βέλγιο)

Ζόρια Λουχάνσκ (Ουκρανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)

Αστάνα (Καζακστάν)

Ελσίνκι (Φινλανδία)

Νόρτζελαντ (Δανία)

Σπάρτακ Τρναβα (Σλοβακία)

Λέγκια (Πολωνία)

Δ΄ Γκρουπ

Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία)

Κλάκσβικ (Ν. Φερόε)

Αμπερντίν (Σκωτία)

Ολύμπια Λουμπλιάνα (Σλοβενία)

Τσουκαρίτσκι (Σερβία)

Λουγκάνο (Ελβετία)

Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία)

Μπαλκάνι (Κόσοβο)