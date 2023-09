Αθλητικά

Europa League: Οι 32 ομάδες των ομίλων και τα γκρουπ δυναμικότητας

Ποιοι είναι οι 32 ευρωπαϊκοί σύλλογοι, εκ των οποίων τρεις ελληνικοί, που μπαίνουν στην κληρωτίδα της Παρασκευής. Ποιες ημερομηνίες θα διεξαχθούν οι αγώνες.

-

Οι 32 ομάδες της φάσης των ομίλων του Europa League έγιναν γνωστές λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 31/8 και το μεσημέρι της Παρασκευής (1/09, 14:00) θα μπουν στην κληρωτίδα.

Ανάμεσά τους θα βρίσκονται και τρεις εκπρόσωποι της Ελλάδας:, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ.

Η πρεμιέρα της φάσης των ομίλων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21/09, ενώ η «αυλαία» θα πέσει στις 14 Δεκεμβρίου.

Οι 32 σύλλογοι που θα μπουν στην κλήρωση, είναι:

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία),

Λίντσερ (Αυστρία),

Μπράιτον (Αγγλία),

Λίβερπουλ (Αγγλία),

Γουέστ Χαμ (Αγγλία),

Βιγιαρεάλ (Ισπανία),

Μπέτις (Ισπανία),

Μαρσέιγ (Γαλλία),

Ρεν (Γαλλία),

Τουλούζ (Γαλλία),

Αταλάντα (Ιταλία),

Ρόμα (Ιταλία),

Φράιμπουργκ (Γερμανία),

Λεβερκούζεν (Γερμανία),

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ,

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,

ΑΕΚ

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ),

Μόλντε (Νορβηγία),

Ρακόβ Κρεστότσοβα (Πολωνία),

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία),

Ρέιντζερς (Σκωτία),

Μπάτσκα Τόπολα (Σερβία),

Σερβέτ (Ελβετία),

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν),

Άρης Λεμεσού (Κύπρος),

Σλάβια Πράγας (Τσεχία),

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία),

Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία),

Άγιαξ (Ολλανδία),

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο),

Χάκεν (Σουηδία).

Οι ημερομηνίες των 6 αγωνιστικών:

21 Σεπτεμβρίου

5 Οκτωβρίου

26 Οκτωβρίου

9 Νοεμβρίου

30 Νοεμβρίου

14 Δεκεμβρίου

Τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των ομίλων του Europa League:

1ο Γκρουπ δυναμικότητας

Γουέστ Χαμ (Αγγλία) 50.000 (κάτοχος του περσινού Conference League)

Λίβερπουλ (Αγγλία) 123.000

Ρόμα (Ιταλία) 97.000

Άγιαξ (Ολλανδία) 89.000

Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 82.000

Μπάγερ Λεβερκούζεν (Γερμανία) 72.000

Αταλάντα (Ιταλία) 55.500

Ρέιντζερς (Σκωτία) 54.000

2ο Γκρουπ δυναμικότητας

Σπόρτινγκ Λισσαβόνας (Πορτογαλία) 52.500

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 52.000

Ρεν (Γαλλία) 44.000

Ολυμπιακός (Ελλάδα) 39.000

Μπέτις (Ισπανία) 37.000

ΛΑΣΚ (Αυστρία) 36.000

Μαρσέιγ (Γαλλία) 33.000

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 25.000

3ο Γκρουπ δυναμικότητας

Μόλντε (Νορβηγία) 24.000

Μπράιτον (Αγγλία) 21.914

Σέριφ Τίρασπολ (Μολδαβία) 19.500

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 19.000

Φράιμπουργκ (Γερμανία) 16.496

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 14.000

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ) 13.000

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 12.500

4ο Γκρουπ δυναμικότητας

Τουλούζ (Γαλλία) 12.232

ΑΕΚ (Ελλάδα) 11.000

Μπάτσκα Τόπολα (Σερβία) 6.475

Σερβέτ (Ελβετία) 6.335

Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 5.045

Ράκοβ (Πολωνία) 5.000

Άρης Λεμεσού (Κύπρος) 4.895

Χάκεν (Σουηδία) 4.750