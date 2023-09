Πολιτική

Σπαρτιάτες - Κατσιβαρδάς: Εγώ δεν έδωσα λεφτά στον Κασιδιάρη, δεν ξέρω τι έκαναν άλλοι (βίντεο)

Τι είπε ο διαγραφείς βουλευτής για τις καταγγελίες του Προέδρου των Σπαρτιατών, τον οποίο κάλεσε “να με κοιτάξει αντρίκια και να πει όσα λέει για μένα”. Τι αναφέρει για τις κινήσεις των άλλων βουλευτών.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί’ μίλησε το πρωί της Παρασκευής ο Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, καθώς διαγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης από τους Σπαρτιάτες, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Βασίλη Στίγκα.

Σε αποκλειστική συνέντευξη του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Βασίλης Στίγκας υποστήριξε μεταξύ άλλων, ότι βουλευτές του κόμματος έδιναν ένα ποσό από την βουλευτική αποζημίωση τους στον Ηλία Κασιδιάρη, ενώ επανέλαβε τις αιχμές που εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής για την στάση των βουλευτών του και την καθοδήγηση τους από εξωθεσμικά κέντρα.

Ο κ. Κατσιβαρδάς, συνομιλώντας με τον Γιώργο Γρηγοριάδη και την Ηρώ Ράντου, είπε για την ομιλία του κ. Στίγκα στην Ολομέλεια της Βουλής, αφήνοντας αιχμές για «συνάρτηση» του Πρόεδρου των Σπαρτιατών με το Μαξίμου, ότι «πρέπει να δείτε την γλώσσα του σώματος. Όταν μιλούσε για μας, κοιτούσε τον κ. Μητσοτάκη, που πρώτη φορά ήταν παρών σε ομιλία αρχηγού μικρού κόμματος και εκείνος δεν απευθυνόταν στον πρόεδρο του κόμματος τον κ. Στίγκα, αλλά στους βουλευτές».

Ο κ. Κατσιβαρδάς επανέλαβε τον χαρακτηρισμό του για τον κ. Στίγκα ως «οιονεί δικτατορίσκο» και τόνισε για τις δημόσιες καταγγελίες από τον Πρόεδρο του κόμματος από το οποίο διεγράφη, ότι «αυτό που έκανε ο κ. Στίγκας, ακόμη και αν ετίθετο τέτοιο ζήτημα, όλα αυτά τα ενδοκομματικά, λύνονται στο πλαίσιο ενός συνεδρίου. Το πρώτο το έκανε με τον κ. Φλώρο και το δεύτερο ήταν χθες».

«Εκπροσωπώ τον εαυτό μου, ο κ. Στίγκας με ξέρει από το 2014, ξέρει και την προσωπική και την πολιτική διαδρομή μου. Θα κινηθώ εξατομικευμένα νομικά εναντίον του για να προσδιορίσει, διευκρινίσει και αποδείξει αν αυτά που είπε γενικώς και αορίστως, αφορούν το πρόσωπο μου. Στους Σπαρτιάτες ήμουν από τους πιο νηφάλιους και προσπαθούσα να αποφεύγονται οι ρήξεις. Θα πρέπει να αισχύνεται και να ερυθριά όταν μιλάει για μένα, δεν γνωριζόμαστε τώρα, από το 2014», είπε ο κ. Κατσιβαρδάς.

«Να με κοιτάξει στα μάτια εμένα και να μου πει αντρίκια για όσα υποστήριξε εάν με αφορούν», είπε χαρακτηριστικά για τον Βασίλη Στίγκα.

Σε ότι αφορά τις σχέσεις του με τον Ηλία Κασιδιάρη, ανέφερε πως «δεν έχω επαφή για τα πολιτική ζητήματα με τον Ηλία Κασιδιάρη, αλλά για τα νομικά ζητήματα, διότι είμαι διορισμένος δικηγόρος του. Εγώ δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά αρνούμαι ότι συμβαίνουν όσα λέει ο κ. Στίγκας, μιλάω για τον εαυτό μου, δεν έχω εξουσιοδότηση από κανέναν άλλον».

«Εγώ δεν έδωσα χρήματα από την βουλευτική αποζημίωση μου στον Ηλία Κασιδιάρη, δεν ξέρω τι έκαναν άλλοι βουλευτές», υποστήριξε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής.

Σχετικά με τις επόμενες κινήσεις του ίδιου, των άλλων δύο βουλευτών που διαγράφηκαν και των εναπομεινάντων βουλευτών των Σπαρτιατών, ο Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς ανέφερε πως «Όλα είναι υπό διαβούλευση και θα αποκρυσταλλωθούν οι εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Προς στιγμήν είμαστε τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές, οι υπόλοιποι είναι μέσα στο κόμμα και διεκδικούν συνέδριο», ενώ σημείωσε πως «η κρατική επιχορήγηση παρακολουθεί το κόμμα. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, υπάρχει ήδη δήλωση πως θα διατεθεί για κοινωφελείς σκοπούς».

