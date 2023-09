Κοινωνία

Κρήτη: Κατήγγειλε βιασμό του από 4 άνδρες - Κατέγραφαν σε βίντεο τις πράξεις τους

Τι αναφέρει στην καταγγελία του ο άνδρας, τονίζοντας ότι οι τέσσερις άνδρες τον κλείδωσαν σε διαμέρισμα και προχώρησαν στην αποτρόπαια πράξη τους.

Καταγγελία σοκ από 27χρονο Σομαλό στην Κρήτη για βιασμό!

Όπως κατέθεσε ο άνδρας από ην Αφρική, τέσσερις Παλαιστίνιοι με την απειλή ενός τεράστιου ρόπαλου μήκους ενός μέτρου, τον κλείδωσαν σε διαμέρισμα και τον βίασαν παρά φύσιν.

Μάλιστα, το κουαρτέτο των βιαστών σε έξαλλη κατάσταση και έχοντας «ντοπαριστεί» με ναρκωτικές ουσίες, τραβούσαν και βίντεο το ανοσιούργημά τους σε βάρος του νεαρού Αφρικανού που παγιδεύτηκε στα δίχτυα της διαστροφής.

Οι αστυνομικοί μετά από έρευνα κατάφεραν να εντοπίσουν τους βιαστές, όμως λόγω παρέλευσης του Αυτοφώρου, μετά τις καταθέσεις τους, τους άφησαν ελεύθερους ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση για το θύμα.

Η ανατριχιαστική υπόθεση με θύμα τον 27χρονο Σομαλό και θύτες τους τέσσερις υπηκόους Παλαιστίνης ηλικίας 30, 23, 26 και 29 ετών σημειώθηκε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του newsit.gr, την περασμένη Πέμπτη. Όπως κατήγγειλε ο νεαρός, οι δράστες τον παγίδευσαν στο διαμέρισμα, όπου έμεναν οι δύο εξ αυτών. Τον ξυλοκόπησαν και απειλώντάς τον με ρόπαλο, τον βίασαν παρά φύση.

Μάλιστα ήταν σε αλλόφρονα κατάσταση, καθώς είχαν καταναλώσει ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες βρέθηκαν μετά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι, ενώ τραβούσαν σε βίντεο τις πράξεις τους.

Οι αστυνομικοί μετά από έρευνα, κατάφεραν να εντοπίσουν τους βιαστές και να τους συλλάβουν, όμως μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς είχε περάσει το αυτόφωρο.

