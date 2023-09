Κοινωνία

Ρόδος: 33χρονη κατήγγειλε τον πεθερό της για βιασμό!

Επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της συζύγου του ο γιός του καταγγελλόμενου! Τι απαντά ο 49χρονος.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου που ανατέθηκε στο ΑΤ Αρχαγγέλου για την διαπίστωση τυχόν τελέσεως των αδικημάτων του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, της ενδοοικογενειακής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και της ενδοοικογενειακής απειλής με καταγγελλόμενο από το έτος 2021 έναν 49χρονο ημεδαπό κάτοικο Κολυμπίων.

Μια 33χρονη ημεδαπή κατήγγειλε στο ΑΤ Αρχαγγέλου ότι ο πατέρας του συζύγου της από την αρχή του γάμου τους την παρενοχλεί και την έχει αναγκάσει να προβεί σε ερωτικές πράξεις μαζί του χρησιμοποιώντας βία και εκμεταλλευόμενος τον φόβο της στις απειλές του ότι αν αντισταθεί θα την καταγγείλει στην Πρόνοια και θα χάσει τα παιδιά της.

Ισχυρίστηκε δε ότι όταν τόλμησε να προβεί σε καταγγελία των πράξεών του σε βάρος του, εκείνος με την συνδρομή κι άλλων προέβη σε ψευδείς κατηγορίες σε βάρος της με αποτέλεσμα να στερείται τα ανήλικα τέκνα της.

Η κοπέλα περιέγραψε πράξεις βιασμού εις βάρος της και ισχυρίστηκε ότι ο πρώτος τελέστηκε το έτος 2017!

Κατάθεση όμως έδωσε και ο 30χρονος σύζυγός της εις βάρος του πατέρα του!

Τόνισε ότι αδυνατούσε να πιστέψει ότι ο ίδιος ο πατέρας του ασελγούσε στην σύζυγό του και θεώρησε αρχικά ότι επρόκειτο για παρεξήγηση.

Σε μια αποστροφή του λόγου του πατέρα του τον Απρίλιο του 2022 όπως είπε αντιλήφθηκε όμως ότι απευθυνόταν με σεξουαλικό υπονοούμενο εις βάρος της και τότε υπήρξε διαπληκτισμός και με συγγενικά του πρόσωπα.

Όταν τους προειδοποίησαν ότι θα κινηθούν νομικά τότε προχώρησαν σε καταγγελία σε βάρος τους και κατάφεραν να απομακρυνθούν από κοντά τους τα παιδιά τους!

Ενας φίλος του, όπως ισχυρίστηκε ο γιός, τον ειδοποίησε μάλιστα ότι ο πατέρας του είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο live από το κινητό του τηλέφωνο στο οποίο φαίνεται να αγγίζει την σύζυγο του στο στήθος και να την παρενοχλεί!!

Η 33χρονη είχε καταγγείλει αρχικώς τον πεθερό της τον Μάιο του 2022 περιγράφοντας τότε ότι τον Σεπτέμβριο του 2013 την χάϊδεψε στο πόδι ενώ έκτοτε την πολιορκούσε με σεξουαλικά υπονοούμενα.

Σε άλλη της κατάθεση είχε ισχυριστεί ότι την θώπευσε στο στήθος και στα οπίσθια βιντεοσκοπώντας ταυτόχρονα την πράξη με το κινητό του!!

Τον Μάιο του 2022 σε άλλη της καταγγελία είχε πει ότι τον βρήκε σε δωμάτιο με κατεβασμένο το παντελόνι και το εσώρουχό του και ότι την εξανάγκασε σε σεξουαλική πράξη.

Στους αστυνομικούς έχει προσκομίσει εξάλλου και έναν σκληρό δίσκο ο οποίος σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της περιέχει βιντεοσκοπημένο υλικό του πεθερού της που την παρενοχλεί.

Τον Αύγουστο του 2022 ο πεθερός είχε κληθεί το πρώτον σε ανωμοτί κατάθεση και αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα είχαν καταγγελθεί ως τότε εις βάρος του τονίζοντας ότι επαναλαμβάνει τους ίδιους ισχυρισμούς που είχε αναπτύξει και παλαιότερα και ότι είχε αποσύρει την μήνυσή της και είχε πει ότι την είχε κατευθύνει να ισχυριστεί τα όσα ισχυρίστηκε ο σύζυγός της και γιός του.

Πηγή: dimokratiki.gr

