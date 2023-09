Πολιτική

Μητσοτάκης: Οι νέες ταυτότητες δεν έχουν τσιπάκια - Κάποιοι εμπαίζουν τους πολίτες

"Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στον δρόμο της ανάπτυξης. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας', είπε, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός προς τα μέλη της Κυβέρνησης.

«Εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί η Ελλάδα στο δρόμο της ανάπτυξης», τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Αναφερόμενος στα νομοσχέδια που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση και το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να κατατεθούν προς ψήφιση στη Βουλή , δήλωσε ότι «έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας» και ότι αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για την κυβέρνηση.

«Ξέρουμε ότι δεν θα λείψουν τα εμπόδια, αλλά θα συνεχίσουμε να επιμένουμε και να είμαστε συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές και επανέλαβε ότι οι χθεσινές του ανακοινώσεις στη Βουλή, δεν έχουν στόχο να κρύψουν τις αδυναμίες που έχουν διαπιστωθεί στον τομέα της πρόληψης και του έγκαιρου εντοπισμού ούτε όμως και να μηδενίσουν τις προσπάθειες που γίνονται σε μία άνιση μάχη.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης και για το κλίμα που επικράτησε χθες στη Βουλή τονίζοντας χαρακτηριστικά «πέρα από απλοϊκές αντιπολιτευτικές κορώνες δεν άκουσα κάποια τεκμηριωμένη και κοστολογημένη αντιπρόταση. Είναι σαφές ότι στη νέα Βουλή θα είμαστε μόνοι μας στο δρόμο της ευθύνης. Αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη» είπε, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την απογοήτευσή του για την παρουσία των κομμάτων της ελλάσονος αντιπολίτευσης.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνουν τα υπό έγκριση νομοσχέδια κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και συγκεκριμένα σε τομείς όπως η υγεία μέσω της αναδιάρθρωσης της λειτουργίας του ΕΚΑΒ, η δικαιοσύνη με στόχο την ταχύτερη απονομή της και οι μεταφορές μέσω του εκσυγχρονισμού του στόλου των αστικών λεωφορείων.

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση και στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων καυτηριάζοντας τα όσα συνοδεύουν τη συγκεκριμένη διαδικασία στον δημόσιο διάλογο: «Οι νέες ταυτότητες δεν έχουν ούτε τσιπάκια, ούτε κάμερες, ούτε διάφορα άλλα ευτράπελα που ακούγονται. Ας μη γίνονται οι πολίτες θύματα εμπαιγμού σπεύδοντας να εκδώσουν ταυτότητες παλαιού τύπου» είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για fake news.

