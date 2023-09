Τεχνολογία - Επιστήμη

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία με βροχές (χάρτες)

Που και πότε αναμένονται οι εντονότερες βροχές και καταιγίδες .Τι θα γίνει στον Έβρο. Ισχυρό το μελτέμι το Σαββατοκύριακο στο Αιγαίο.

Με το ενεργό μέτωπο στην ευρύτερη περιοχή του Σουφλίου να εξακολουθεί να καίει από χθες καθώς οι νοτιάδες που πνέουν στην περιοχή ενισχύουν την ένταση της πυρκαγιάς, η κατεύθυνση της οποίας είναι ευμετάβλητη, συνεχίζεται για 14η ημέρα η μάχη κατάσβεσης με περαιτέρω αύξηση των επίγειων δυνάμεων στον Έβρο.

Την ιδία ώρα, παραμένουν, δυστυχώς, δυσοίωνες οι προβλέψεις για να βρέξει στην περιοχή παρά το γεγονός ότι από την ερχόμενη εβδομάδα ένα ισχυρό σύστημα κακοκαιρίας δείχνει να επηρεάζει όλη τη χώρα, πλην του Έβρου!

Στην τελευταία του ανάρτηση το meteo αναφέρει χαρακτηριστικά: «Από το συνολικό ύψος βροχής σε χιλιοστά που προβλέπει το αριθμητικό μοντέλο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr μέχρι την Τρίτη 5/9, φαίνεται ότι η περιοχή του Έβρου θα είναι από τις ελάχιστες περιοχές της χώρας μας που δεν θα δεχθεί βροχοπτώσεις».

Από το συνολικό ύψος βροχής σε χιλιοστά που προβλέπει το αριθμητικό μοντέλο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr μέχρι την Τρίτη 5/9, φαίνεται ότι η περιοχή του Έβρου θα είναι από τις ελάχιστες περιοχές της χώρας μας που δεν θα δεχθεί βροχοπτώσεις. pic.twitter.com/qehHqpJlHe — meteo.gr - Ο καιρός (@meteogr) September 1, 2023

Ο καιρός μέρα - μέρα

Ανησυχητική παραμένει η πρόγνωση για ενίσχυση του μελτεμιού στο Αιγαίο έως και τα επτά μποφόρ μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Μάλιστα, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο θα διατηρηθούν μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη 5 Αυγούστου, ενώ θα επηρεαστούν από τα φαινόμενα και τα νησιά του Ιονίου (από τη Δευτέρα).

Σήμερα Παρασκευή (1/9), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και ίσως λίγες βροχές μικρής διάρκειας στην κεντροανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά της εποχής.

Το Σαββατοκύριακο (2-3/9), γενικά, δεν προβλέπονται βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με βασικές εντάσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο είναι πιθανό η έντασή τους να φθάσει και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Γενικά, ο καιρός κατά τη διάρκεια του Σαββάτου και της Κυριακής θα είναι καλός, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ωστόσο το σκηνικό αλλάζει από την ερχόμενη εβδομάδα.

Κάπως έτσι, η ζέστη των προηγούμενων ημερών θα δώσει τη θέση της σε μία φθινοπωρινή κακοκαιρία, που θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας, πιο σημαντικά τα δυτικά, τα κεντρικά και τα ηπειρωτικά τμήματα, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και διαρκέσει, τουλάχιστον, έως την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου.

