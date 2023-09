Αθλητικά

Europa Conference League: Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στους ομίλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αγώνες της φάσης των ομίλων αρχίζουν στις 21 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 14 Δεκεμβρίου.

-

Εφικτή δείχνει για τον ΠΑΟΚ η πρόκριση στα νοκ-άουτ του Europa Conference League, μετά την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα στο Μονακό.

Ο «Δικέφαλος του βορρά» κληρώθηκε στον 7ο όμιλο, με επικεφαλής την γερμανική Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (νικήτρια του Europa League την περίοδο 2021-22), αλλά η Ελσίνκι από τη Φινλανδία και η Αμπερντίν από τη Σκωτία μοιάζουν αντίπαλοι «στα μέτρα» του.

Οι αγώνες της φάσης των ομίλων αρχίζουν στις 21 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 14 Δεκεμβρίου. Ο πρώτος κάθε ομίλου προκρίνεται απευθείας στη φάση των «16», ενώ οι οκτώ δεύτεροι θα δώσουν αγώνες πλέι-οφ με τις ομάδες που θα τερματίσουν τρίτες στους ομίλους του Europa League.

The 2023/24 group stage is complete ?#UECLdraw pic.twitter.com/szTXn8mxQ7 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 1, 2023

Αναλυτικά οι όμιλοι

Α' όμιλος: Λιλ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Ολίμπια Λιουμπλιάνας, Κλάκσβικ

Β' ομιλος: Γάνδη, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ζόρια, Μπρέινταμπλικ

Γ' όμιλος: Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Βικτόρια Πλζεν, Αστάνα, Μπαλκάνι

Δ' όμιλος: Κλαμπ Μπριζ, Μπόντο/Γκλιμτ, Μπεσίκτας, Λουγκάνο

Ε' όμιλος: Άλκμααρ, Άστον Βίλα, Λέγκια Βαρσοβίας, Ζρίνσκι

Στ' όμιλος: Φερεντσβάρος, Φιορεντίνα, Γκενκ, Τσουκαρίτσκι

Ζ' όμιλος: Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ΠΑΟΚ, Ελσίνκι, Αμπερντίν

Η' ομιλος: Φενέρμπαχτσε, Λουντογκόρετς, Σπαρτάκ Τρνάβα, Νόρτζελαντ

Οι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών των ομίλων:

1η αγωνιστική: 21 Σεπτεμβρίου

2η αγωνιστική: 5 Οκτωβρίου

3η αγωνιστική: 26 Οκτωβρίου

4η αγωνιστική: 9 Νοεμβρίου

5η αγωνιστική: 30 Νοεμβρίου

6η αγωνιστική: 14 Δεκεμβρίου