Σπαρτιάτες - Στίγκας: Νέες κατηγορίες κατά των 11 βουλευτών

Ο Βασίλης Στίγκας κατηγορεί τους 11 βουλευτές για αντιποίηση της σφραγίδας και της επωνυμίας του κόμματος. Αναλυτικά η ανακοίνωσή του.

Για αντιποίηση της σφραγίδας και της επωνυμίας του κόμματος, κατηγορεί ο πρόεδρος των "Σπαρτιατών", Βασίλης Στίγκας, τους έντεκα βουλευτές για την ανακοίνωση σε βάρος του που έδωσαν στη δημοσιότητα, χθες το απόγευμα, μετά τη διαγραφή των Ιωάννη Δημητροκάλλη, Χάρη Κατσιβαρδά και Ιωάννη Κόντη.

Παράλληλα, ο Βασ. Στίγκας αναφέρει ότι «η εμφάνιση των ονομάτων των έντεκα βουλευτών στο τέλος της ανακοίνωσης αυτής, είναι τελείως αυθαίρετη και υφίσταται βάσιμη αμφιβολία για την πραγματική βούληση των βουλευτών αυτών».

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του κόμματος σε σημερινή ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:

«Από τον επίσημο λογαριασμό του κόμματος ”ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ” στο γραφείο της Βουλής και το μοναδικό επίσημο ηλεκτρονικό λογαριασμό (email) που διατηρεί το Γραφείο Τύπου του κόμματος στη Βουλή, γίνεται η ακόλουθη ανακοίνωση:

Χθες την 31η Αυγούστου 2023 και λίγο μετά την αγόρευση του προέδρου του κόμματος ”ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ”, Βασίλειου Στίγκα στη Βουλή, εμφανίστηκε μέσω ενός ψευδεπίγραφου λογαριασμού με το όνομα ”ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ”, ανακοίνωση που φέρεται να κάνουν έντεκα βουλευτές του κόμματος, η οποία κατ' ουσίαν αντιποιείται τη σφραγίδα και την επωνυμία του, αφού ουδέποτε δημοσιεύτηκε από το επίσημο email του τέτοια ανακοίνωση.

Είναι φανερό ότι κάποιο ή κάποια άγνωστα στο κόμμα άτομα αντιποιήθηκαν την επωνυμία του κόμματος, και εξέδωσαν ανακοίνωση από άγνωστο σε εμάς email που ονομάτισαν ”ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ”, προκειμένου να δημιουργηθεί σύγχυση στον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα στους χιλιάδες οπαδούς και ψηφοφόρους του κόμματός μας.

Ανεξαρτήτως του προσβλητικού περιεχόμενου της ανακοίνωσης αυτής για το κόμμα μας και της αντιποίησης της ταυτότητός του και του προγράμματός του, η εμφάνιση των ονομάτων των έντεκα βουλευτών στο τέλος της ανακοίνωσης αυτής, είναι τελείως αυθαίρετη και ως εκ τούτου υφίσταται βάσιμη αμφιβολία για την πραγματική βούληση των βουλευτών αυτών».

