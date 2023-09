Τοπικά Νέα

Εύβοια: Πυροβολισμοί στην Ερέτρια μέρα μεσημέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωταγωνιστές στο επεισόδιο ήταν δύο άνδρες. Ο καβγάς που προήγηθηκε...

-

Σκηνές "Φαρ Ουέστ" εκτυλίχθηκαν στο κέντρο της Ερέτριας, το μεσημέρι της Παρασκευής, όπου σημειώθηκε άγριο επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, όλα ξεκίνησαν στις 13:20, επί της οδού Φιλοσόφου Μενεδήμου. Δύο οχήματα ΙΧ, ένα μπλε σκούρο όχημα και ένα μαύρο, σταμάτησαν στη μέση του δρόμου. Οι οδηγοί τους διαπληκτίστηκαν λεκτικά για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Ο οδηγός του μπλε σκούρου οχήματος βγήκε από το αυτοκίνητο κι άρχισε να προκαλεί φθορές στο μαύρο, ενώ χτύπησε τον οδηγό, ο οποίος βγήκε από το αυτοκίνητο και πιάστηκαν στα χέρια.

Η κυκλοφορία στο δρόμο διακόπηκε για αρκετά λεπτά με οδηγούς και περαστικούς να παρακολουθούν έκπληκτοι το περιστατικό.

Ο οδηγός του μαύρου αυτοκινήτου απομακρύνθηκε από το σημείο. Ωστόσο επέστρεψε εντός ολίγου με όπλο στα χέρια και άρχισε να πυροβολεί σημαδεύοντας τον άλλο οδηγό που του επιτέθηκε. Στη συνέχεια και μην έχοντας πετύχει τον στόχο του, τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του ΑΤ Ερετρίας μετά από καταγγελία για το περιστατικό, οι οποίοι διενεργούν έρευνα ώστε να εντοπίσουν τους δράστες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Νέο εμβόλιο της Pfizer - Ποιοι μπορούν να το κάνουν

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία με βροχές (χάρτες)

Σπαρτιάτες - Στίγκας: Νέες κατηγορίες κατά των 11 βουλευτών