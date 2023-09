Life

ANT1: “Το Πρωινό” με τον Γιώργο Λιάγκα επιστρέφει στις οθόνες μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ανανεωμένη παρέα και πολλές εκπλήξεις, επιστρέφει στις οθόνες μας, η αγαπημένη εκπομπή του ΑΝΤ1.

-

Πάντα ένα βήμα μπροστά στα θέματα της επικαιρότητας και την ανάδειξή τους από όλες τις πλευρές, με όλους τους πρωταγωνιστές σε πρώτο πλάνο.

«Το Πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου στις 09:50 και για άλλη μια χρονιά θα αφήσει το στίγμα του στην ψυχαγωγία και την ενημέρωση.

Ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία μας, ό,τι γίνεται viral, ό,τι μας δίνει χαρά ή μας προβληματίζει, ό,τι κάποιοι... δεν τολμούν να θίξουν, θα είναι στην καθημερινή θεματολογία του «Πρωινού».

Καθημερινά στις 09:50 στον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας θα αναδεικνύει θέματα της επικαιρότητας, όπως κάνει τόσα χρόνια με επιτυχία, χωρίς φόβο και με πολύ πάθος! Θα τα κοιτάει στα μάτια και με το καθαρό βλέμμα και την ευθύτητα που τον χαρακτηρίζει, θα παρουσιάζει την είδηση όπως πρέπει.

Παράλληλα, οι συζητήσεις-συνεντεύξεις του με τους ξεχωριστούς καλεσμένους θα κάνουν αίσθηση, για άλλη μια σεζόν.

Φέτος, στο «κυνήγι» της είδησης, εκτός από τη δοκιμασμένη παρέα του Τάσου Τεργιάκη, της Φωτεινής Πετρογιάννη και της Άριας Καλύβα, οι οποίοι πάντα έχουν στη φαρέτρα τους αποκλειστικά ρεπορτάζ, προστίθενται νέοι συνεργάτες που θα κάνουν την ομάδα του «Πρωινού» ακόμα πιο δυνατή.

Ο Βαγγέλης Περρής επιστρέφει στην παρέα του «Πρωινού» και με το καυστικό ύφος που τον χαρακτηρίζει, θα φέρει ανατροπές. Η Ναταλία Ανδρικοπούλου θα έχει όλο το καυτό τηλεοπτικό ρεπορτάζ, μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Η Ελένη Βουλγαράκη θα αναδείξει όλα τα lifestyle θέματα και όσα συμβαίνουν στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η κουζίνα του «Πρωινού» θα γεμίσει νέες γεύσεις και αρώματα από τις μαγειρικές ικανότητες του καταξιωμένου σεφ Αλέξανδρου Παπανδρέου, ο οποίος θα φέρει φρέσκιες ιδέες, αλλά και κλασικές συνταγές που θα ικανοποιήσουν τον ουρανίσκο κάθε τηλεθεατή.

Η Λίτσα Πατέρα, η σταθερή αξία του «Πρωινού», θα... μεσουρανήσει για άλλη μια χρονιά στο κομμάτι της αστρολογίας. Οι προβλέψεις της για κάθε ζώδιο, η επιρροή των πλανητών και οι γνώσεις της για ό,τι άλλο το σύμπαν μάς επιφυλάσσει, θα είναι ο καθημερινός οδηγός μας.

Από τις 11 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας και η ανανεωμένη ομάδα του «Πρωινού» έρχονται καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 09:50.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Περικλής Βούρθης

Αρχισυνταξία: Χρύσα Ζορκάδη

Βοηθός Αρχισυντάκτη: Δήμητρα Καρλιάμπα

Υπεύθυνη καλεσμένων: Μαίρη Αρώνη

#ToPrwino

Facebook: @toprwinoant1

Instagram: @toprwino_ant1

Twitter: @ToPrwinο

Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις: οι νέες ημερομηνίες πληρωμής

Πρόγραμμα Europa League: Πέμπτη θα παίζουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ

Έβρος - Φωτιά στην Δαδιά: Απειλούνται οικισμοί, ενισχύονται οι άνεμοι (εικόνες)