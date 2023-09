Πολιτική

Φωτιές - Μητσοτάκης από Ρόδο: Θα δουλέψουμε για να αποκατασταθεί το συντομότερο η ζημιά στο περιβάλλον

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στην προσπάθεια που έγινε για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και στις συντονισμένες ενέργειες που έχουν γίνει ώστε να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα.

Ο Κ. Μητσοτάκης πραγματοποίησε αυτοψία στις καμένες περιοχές της Ρόδου και ενημερώθηκε για την πορεία καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών που κάηκαν στη μεγάλη φωτιά του Ιουλίου

«Θα δουλέψουμε για να αποκατασταθεί το συντομότερο η ζημιά στο φυσικό περιβάλλον της Ρόδου», δεσμεύθηκε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της σύσκεψης που έγινε στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου το απόγευμα της Παρασκευής ο πρωθυπουργός κος Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε αυτοψία στις καμένες περιοχές του νησιού, και ενημερώθηκε για την πορεία καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών που κάηκαν στη μεγάλη φωτιά του Ιουλίου. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στην προσπάθεια που έγινε για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και στις συντονισμένες ενέργειες που έχουν γίνει ώστε να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα.

Ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της τοποθέτησης του απένειμε εύσημα στην τοπική κοινωνία της Ρόδου, τις τοπικές αρχές, την Πυροσβεστική και στο Λιμενικό Σώμα, για τη μεγάλη συμβολή τους στην κατάσβεση της φωτιάς και κυρίως στην απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων κι επισκεπτών από τις πληγείσες περιοχές.

«Στόχος μας είναι επίσης να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος στο νησί, και ήδη προς την κατεύθυνση αυτή βρίσκεται μεγάλη τουριστική καμπάνια.

Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε επίσης ότι «η επόμενη χρονιά θα μας βρει ακόμα πιο έτοιμους στο σύνολο της χώρας, για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών».

Ο πρωθυπουργός άκουσε αναλυτικά από τους παρευρισκόμενους τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν όπως αυτά αποτυπώθηκαν κατά τις αυτοψίες που έγιναν, ενώ ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο και τον περιφερειάρχη για τις προσπάθειες που γίνονται ώστε να επανέλθει το νησί στην κανονικότητα.

Στη σύσκεψη στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, ο δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Πάππου.

Παρόντες στη σύσκεψη ήταν επίσης και αρκετοί πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων τις οποίες έπληξε η φωτιά καθώς και οι εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ρόδου και της περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Κ. Μητσοτάκη

"Κύριε Περιφερειάρχα, κ. επόμενε Περιφερειάρχα του Νοτίου Αιγαίου, κ. Δήμαρχε, κ. επόμενε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι στην Κυβέρνηση και στη Βουλή, βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας στη Ρόδο, την οποία τόσο αγαπώ, για δύο λόγους.



Ο πρώτος ήταν για να προεδρεύσω μίας ευρείας σύσκεψης κυβερνητικών στελεχών, έτσι ώστε να σιγουρευτούμε ότι όλα όσα έχουμε πει για να γιατρέψει η Ρόδος τις πληγές της από τη μεγάλη φωτιά του Ιουλίου θα γίνουν πράξη.

Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να πω και πάλι ένα ξεχωριστό «ευχαριστώ» σε όλες τις Ροδίτισσες και σε όλους τους Ροδίτες. Πρωτίστως σε όσες και σε όσους έδωσαν τον αγώνα στο πύρινο μέτωπο, αλλά και σε όσες και σε όσους άνοιξαν τα σπίτια τους και μετέτρεψαν μία περιβαλλοντική περιπέτεια σε μία μεγάλη ευκαιρία να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο η Ρόδος τη φήμη της ως ενός εξαιρετικά φιλόξενου τουριστικού προορισμού. Τα καταφέρατε. Καταφέραμε όχι μόνο να σώσουμε την τουριστική σεζόν, αλλά να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε στοιχεία τα οποία μας κάνουν να πιστεύουμε ότι θα είναι ακόμα καλύτερη από την περσινή.

Και αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε χάρη στη βοήθεια και τη στήριξη όλων σας, των επαγγελματιών του κλάδου, χάρη σε μία εξαιρετική συνεργασία υπό την ηγεσία του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου με τη δική μας στήριξη, με τη συστηματική προβολή της Ρόδου μετά τη μεγάλη φωτιά στα ξένα μέσα. Έχουμε κάθε λόγο σήμερα αυτό το πολύ όμορφο δειλινό να είμαστε πιο αισιόδοξοι, πολύ πιο αισιόδοξοι από ό,τι ήμασταν πριν από ένα μήνα.

Η φύση θα γιατρέψει τις πληγές της φωτιάς με τη δική μας βοήθεια και με τα έργα αποκατάστασης, τα αντιπλημμυρικά και τα αντιδιαβρωτικά, να ξεκινούν αμέσως. Και βέβαια, η Πολιτεία, μέσα από το πλαίσιο της κρατικής αρωγής υπό την εποπτεία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, του κ. Τριαντόπουλου, θα φροντίσει ώστε όλες και όλοι όσοι έχουν υποστεί ζημιές να αποζημιωθούν άμεσα, είτε είναι αγρότες, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι λίγοι, ευτυχώς, συμπολίτες σας οι οποίοι είδαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους να καταστρέφονται.

Είμαι εδώ, όμως, και για έναν δεύτερο λόγο και ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την αμέριστη στήριξή μου στο πρόσωπο του Γιώργου Χατζημάρκου. Δεν επέλεξα τυχαία, Γιώργο, να βρίσκομαι εδώ την πρώτη μέρα ουσιαστικά αυτής της προεκλογικής περιόδου, η οποία ξεκινά για τις δημοτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου.



Όπως ξέρετε, φίλες και φίλοι, έχουμε δώσει ένα πολιτικό κομματικό χρώμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι επιλογές όμως του κόμματος έχουν γίνει με αυστηρώς αξιοκρατικά κριτήρια. Έχετε την τύχη να έχετε δοκιμάσει ήδη έναν εξαιρετικό Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει αφήσει το αποτύπωμά του όχι μόνο εδώ στη Ρόδο, όχι μόνο στα Δωδεκάνησα, αλλά σε όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Ένας άνθρωπος με τον οποίον έχουμε συνεργαστεί άψογα ως Κυβέρνηση, ο οποίος διαχειρίζεται το εξαιρετικά σύνθετο έργο μιας μεγάλης και πολυποίκιλης νησιωτικής περιφέρειας, με αποτελεσματικότητα και με απόλυτη αφοσίωση στον στόχο του.

Θέλω να γνωρίζετε ότι η επόμενη πενταετία θα είναι μία πενταετία στην οποία η Περιφέρεια θα έχει στη διάθεσή της πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία για να δρομολογήσει και να ολοκληρώσει πολύ σημαντικά έργα, από τα πιο μεγάλα νησιά, από το πιο μεγάλο νησί της Ρόδου μέχρι τα πιο μικρά νησιά τα οποία χρειάζονται μία ξεχωριστή φροντίδα.

Αναφέρομαι στο νέο και ενισχυμένο περιφερειακό πρόγραμμα, ευρωπαϊκοί πόροι ΕΣΠΑ, αλλά και στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως το αποκαλούμε, ύψους 170 εκατομμυρίων, το οποίο θα διαχειριστεί η Περιφέρεια τα επόμενα έτη.

Ο Γιώργος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, έχει καταρτίσει ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο με εκπροσώπηση από όλα τα νησιά και πραγματικά τον στηρίζουμε όχι γιατί μας ενδιαφέρει -αυτό το θεωρώ δεδομένο- να είναι γαλάζια η Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, αλλά γιατί πρωτίστως μας ενδιαφέρει να μπορούμε να έχουμε ανθρώπους και ομάδες -γιατί εδώ προΐστασαι μιας εξαιρετικά αποτελεσματικής ομάδας- οι οποίες να μπορούν να συνεργαστούν με την Κυβέρνηση για να υπηρετούμε το όραμά μας, το κοινό μας αναπτυξιακό όραμα για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με προσβασιμότητα, με αναπτυξιακές δυναμικές, με προστασία του περιβάλλοντος, με ειδική προστασία των μικρότερων νησιών στα οποία ξέρετε πόσο μεγάλη σημασία αποδίδω.

Η νησιωτικότητα είναι πλούτος για τη χώρα μας. Δεν καταφέραμε πάντα να την υπηρετήσουμε με την απαραίτητη συνέπεια, τώρα έχει έρθει η ώρα, όμως, να το κάνουμε και ο Γιώργος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να το πράξει. Μπροστά λοιπόν. Σταθερά, τολμηρά, μπροστά, το λέω καλά; Για το Νότιο Αιγαίο το οποίο σας αξίζει.

Και κλείνοντας, επιτρέψτε μου να φορέσω ένα άλλο καπέλο, είναι κι ένας τρίτος λόγος που βρίσκομαι σήμερα εδώ και είναι για να σας πω ένα προσωπικό «ευχαριστώ» τώρα, ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως νεοεκλεγής Πρωθυπουργός, για το εντυπωσιακό ποσοστό το οποίο τα Δωδεκάνησα έδωσαν στη Νέα Δημοκρατία. Σας είμαι βαθιά υποχρεωμένος και να ξέρετε ότι αυτή την εμπιστοσύνη θα την ανταποδώσω στο ακέραιο.

Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή επιτυχία.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους του νησιού, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη, και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και τουρίστες".

